Kontron machen in einem insgesamt schwachen Marktumfeld einen Aufwärts-Hüpfer. Der Kurs des österreichischen IT-Konzerns zog um knapp 3% bis an die 200-Tage-Line auf etwa 18 Euro an. Hintergrund sind Meldungen über ein neues Aktienrückkaufprogramm. Kontron will eigene Aktien im Gegenwert von bis zu 70 Millionen Euro erwerben. Insgesamt will der Konzern bis einschließlich 01.10.24 bis zu 4 Millionen eigene Papiere vom Markt nehmen.

Der Vorstand begründete den Entschluss mit der aktuell „sehr attraktiven Bewertung“ des Konzerns. Daneben sei die Liquiditätslage und auch die weitere Geschäftsprognose „hervorragend“, sodass sowohl das organische Wachstum, die geplanten Akquisitionen als auch das neue Aktienrückkaufprogramm finanziert werden können.

Sollten Anleger die Kontron-Aktie kaufen? FUCHS-Kapital hat dazu eine klare Meinung!