Österreichs Sommertourismus mit Zuwachs von 3,6 Prozent

WIEN (dpa-AFX) - Tourismusbetriebe in Österreich haben in den vergangenen Sommermonaten 3,6 Prozent mehr Übernachtungen verzeichnet als im Vorjahreszeitraum. Wie die staatliche Statistik Austria am Mittwoch mitteilte, wurden zwischen Mai und August 59,95 Millionen Übernachtungen gezählt. Damit lag die Tourismusbranche 1,6 Prozent über dem Vor-Krisenniveau von 2019.

