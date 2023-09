Lauterbach will Vorgaben für neue Apotheken-Filialen lockern

(Aktualisierung: Proteste im November angekündigt.)

DÜSSELDORF/BERLIN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Apothekenmangel in vielen Regionen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Vorgaben für neue Filialen lockern - und bekommt dafür empörte Proteste der Branche. "Ich glaube, dass diese Reform das Schrumpfen der Apotheken stoppen kann", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Apothekerinnen und Apothekern solle die Möglichkeit gegeben werden, den Bedarf flexibler zu erfüllen. So sollen Filialen künftig nicht gezwungen sein, Notdienste voll anzubieten, ein Labor vorzuhalten oder Rezepturen anzufertigen. Beim Apothekertag in Düsseldorf, wo er die Pläne per Videoschalte vorstellte, wurde Lauterbach ausgebuht.

Die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda), Gabriele Overwiening, kritisierte, als erster Minister sei Lauterbach offenbar bereit, "das Apothekensystem, das unsre Bevölkerung seit Jahrzehnten sicher versorgt, gänzlich zu zerstören". Erfahrungen anderer Länder zeigten, dass die angepeilten neuartigen Filialapotheken fast nur in stark frequentierten Lagen und in Stadtnähe gegründet würden. "Auf dem Land wird das Apothekensterben zunächst unbegrenzt weitergehen." Der Verband kündigte an, im November einen "Protestmonat" zu organisieren. Vom 8. November an solle es jeden Mittwoch regionale Apotheken-Schließungen geben.