Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Inkasso-Büros sorgen mit ihren Anrufen

regelmäßig für Nervosität bis hin zu Panik bei den Betroffenen - und die Zahl

der Fälle nimmt in letzter Zeit rapide zu. Doch wie reagiert man am besten auf

solche Anrufe?



"Emotionale Reaktionen helfen selten weiter", erklärt Philipp Kadel.

"Tatsächlich ist ein solcher Anruf immer eine Gelegenheit, Deals zu machen und

faire Vereinbarungen zu treffen - wenn man weiß, wie es geht." Kadel ist bereits

24 Jahre im Inkassogeschäft tätig und kennt die Situation der Schuldner und die

Interessen der Gläubiger genau. In diesem Beitrag erklärt Philipp Kadel, wie man

sich verhalten sollte, wenn ein Inkasso-Büro anruft





Nicht zu Kurzschlussreaktionen verleiten lassenWer in Panik verfällt, macht schnell schwerwiegende Fehler. Deshalb solltejeder, der von einem Inkasso-Büro kontaktiert wird, sich zunächst einer Sachegewahr werden: Inkassounternehmen sind im Regelfall keine Feinde des Schuldners.Vielmehr verstehen ihre Mitarbeiter sich als Vermittler, die bemüht sind, diebestmögliche Lösung für Schuldner wie auch Gläubiger zu finden. Dafür benötigensie jedoch die Unterstützung beider Parteien.Entsprechend ist es wenig sinnvoll, am Telefon ausfallend zu werden oderMahnungen zu ignorieren. Stattdessen sollten Schuldner einen kühlen Kopfbehalten und die Sachlage in Ruhe klären. Dies ist bei den meistenInkassounternehmen auf mehreren Wegen möglich - zum Beispiel telefonisch und perE-Mail. Bei Rückfragen zur Forderung sollten Schuldner unbedingt dasAktenzeichen beziehungsweise die Vorgangsnummer des Inkassounternehmens angeben,damit der zuständige Mitarbeiter den Vorgang einordnen kann.Details zu Forderung und Inkasso-Dienstleister prüfenDa es sich bei Inkasso-Dienstleistungen um Rechtsdienstleistungen handelt,unterliegen Inkasso-Büros strengen Vorschriften. Dies ermöglicht es Schuldnern,im Vorfeld detaillierte Prüfungen vorzunehmen. So ist jedes Inkassounternehmenverpflichtet, sich im Rechtsdienstleistungsregister einzutragen, das öffentlichunter rechtsdienstleistungsregister.de einsehbar ist. Wer an der Authentizitäteiner Forderung zweifelt, sollte also zuerst online prüfen, ob der Dienstleisterzugelassen ist.Ebenso muss jedes Inkasso-Büro den Schuldner in seinem Schreiben im Detail überdie offene Forderung in Kenntnis setzen. Unter anderem müssen in der erstenMahnansprache unter anderem Zinsen, Leistungsgrundlage und Aufsichtsbehördevermerkt sein. Betroffene sollten daher den Bescheid vom Inkasso-Büro genaulesen und die Informationen darin prüfen. Ist die Forderung gegenstandslos, kanndagegen vorgegangen werden.