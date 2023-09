BEIJING, 27. September 2023 /PRNewswire/ -- Kunshan, eine Stadt in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, veranstaltete am Montag eine Laternenshow zum Mondfest, um den kulturellen Austausch über die Formosa-Straße hinweg zu fördern.

Digitale Beleuchtung, Augmented Reality (AR) und andere Technologien werden in der Show eingesetzt, um die Aktivitäten interaktiver zu gestalten.

Es gibt zwei große Beleuchtungszonen für das Fest, die Zhouzhuang Light Area und die Kunshan Huiju Square Light Area.

Die Aktivitäten in der Zhouzhuang Light Area laufen vom 25. September bis 1. Januar 2024, während die Aktivitäten in der Kunshan Huiju Square Light Area am 23. Oktober enden.

Bei der Eröffnungszeremonie am Montag wurde der Huiju-Platz in Kunshan als Modell für den kulturtouristischen Austausch zwischen Jiangsu und Taiwan innerhalb Chinas ausgezeichnet.

Kunshan ist eine der Regionen mit den intensivsten taiwanesischen Investitionen und Geschäften auf dem chinesischen Festland. Hier findet der intensivste Austausch und die beste Zusammenarbeit zwischen Taiwan und dem Festland statt.

In den letzten 30 Jahren wurden in Kunshan mehr als 5800 taiwanesische Projekte mit einer Gesamtinvestitionssumme von knapp 70 Mrd. USD durchgeführt, und etwa 100.000 taiwanesische Staatsbürger haben sich in Kunshan niedergelassen.

Zhou Wei, Parteichef der Stadt Kunshan, erklärte, Kunshan werde die Entwicklung auf hohem Niveau beschleunigen, um die industrielle Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten der Meerenge zu vertiefen, und sich bemühen, den Taiwanesen ein gutes Umfeld zum Studieren, Arbeiten und Leben zu bieten.

