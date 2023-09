PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch mit unterschiedlichen Vorzeichen geschlossen. In Budapest legte der Leitindex Bux um 0,73 Prozent auf 55 977,01 Punkte zu. In Prag stieg der PX um 0,18 Prozent auf 1340,96 Zähler. In Warschau verbuchte der Wig-20 hingegen Verluste von 1,53 Prozent auf 1898,92 Punkte und der marktbreite Wig sank um 1,33 Prozent auf 64 884,38 Zähler.

