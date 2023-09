BERLIN (dpa-AFX) - Der Verkauf der Bahn-Logistiktochter Schenker geht in die nächste Phase. Der Konzern habe am Mittwoch den Aufsichtsrat darüber informiert, dass nach monatelanger Prüfung verschiedener Szenarien der vollständige Verkauf des Unternehmens als "sinnvollste Option" bewertet worden sei. Das verlautete am Mittwochabend aus Kreisen des Kontrollgremiums. Voraussetzung sei, dass bei dem Verkauf ein für die Bahn "finanziell vorteilhafter Kaufpreis" erzielt werden könne.

In der nächsten Phase sollen nun konkrete Angebote eingeholt und bewertet werden. Ein Beschluss des Aufsichtsrats wird demnach erst am Ende dieses Prozesses notwendig. Einen konkreten Zeitplan gibt es dafür nicht. "Ein kurzfristiger Vollzug ist nicht zu erwarten", hieß es lediglich. "Zumal eine Transaktion wie üblich in solchen Prozessen auch den Erhalt wettbewerbsrechtlicher sowie sonstiger behördlicher Genehmigungen bedingt."