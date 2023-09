Emmes führt Telemedizin-Funktionen in Advantage eClinical ein

ROCKVILLE, Maryland, 27. September 2023 /PRNewswire/ -- Emmes, ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich der Förderung der öffentlichen Gesundheit und der biopharmazeutischen Innovation widmet, kündigt an, dass das Unternehmen nun auch Telemedizin-Funktionen über Advantage eClinical anbietet. Die neue Anwendung bedeutet, dass jeder geplante Besuch virtuell erfolgen kann, indem Videoanrufe direkt über die Plattform durchgeführt werden und Patienten sich über ihr bestehendes Teilnehmerportal anmelden. Advantage eClinical wurde entwickelt, um ein einfaches, intuitives Erlebnis zu ermöglichen, das sich nahtlos in den Alltag von Studienteilnehmern und -standorten einfügt.

Die Hinzufügung von Telemedizin-Funktionen ist Teil eines weitaus umfassenderen Entwicklungsplans für die dritte Generation der klinischen Datenplattform von Emmes. Die Vision des Unternehmens besteht darin, die erste einheitliche, flexible digitale Studieninfrastruktur zu schaffen, die Störungen für Standorte und Teilnehmer minimiert und für alle zugänglicher ist. Unsere zentrale, flexible Plattform bietet Platz für alle Studienmodalitäten – traditionell, dezentralisiert, einschließlich hybrid und vollständig virtuell – sowie für die Bedürfnisse von Patienten, Sponsoren und Standorten. Sie umfasst auch alle Aufgaben von der Datenerfassung, -bereinigung und -überwachung bis hin zum Workflow-Management, der Probenverfolgung und sogar Tools für die klinische Bewertung und Befragung.

„Was wir mit Advantage eClinical aufbauen, geht über ein EDC oder eCOA/ePRO hinaus. Die Plattform kann die Bereitstellung aller Arten von Untersuchungsdesigns durch ein einheitliches, modulares System beschleunigen. 90 % der Befragten in der Perception and Insights Study aus dem Jahr 2021 durch das Center for Information and Study on Clinical Research Participation (CISCRP) betonen die Bedeutung von Optionen für die Durchführung von Studienterminen, sowohl virtuell als auch zu Hause. Wir hoffen, dass durch den Wegfall der Notwendigkeit für Sponsoren, zusätzliche punktuelle dezentrale Studiensysteme (DCT) zu beschaffen und einzurichten, mehr Studien patientenzentrierte Optionen für die Teilnahme von Patienten anbieten werden", kommentierte Ching Tian, Chief Innovation Officer bei Emmes.

Ashley Davidson, Associate Vice President, Product Management and Operations von Emmes, stellte fest, dass das Telemedizin-Programm den Arbeitsablauf für die Mitarbeiter des Standorts erheblich vereinfache, da alle Informationen gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen seien, einschließlich Bewertungsformulare und Patientenaufzeichnungen. Sie fügte hinzu: „Es vermittelt das Gefühl, persönlich vor Ort zu sein, und ermöglicht das gleichzeitige Anfertigen von Notizen und Überprüfen von Unterlagen. Auf praktischer Ebene bedeutet der Einsatz eines dezentralisierten oder hybriden Testdesigns, dass wir Studien auch verschiedenen Teilnehmergruppen öffnen können, was eine große treibende Kraft von den Regulierungsbehörden war."

Advantage eClinical ist cloudbasiert und konform mit 21 CFR Part 11, DSGVO und HIPAA. Es ist als eigenständiges Produkt – Software as a Service (SaaS) – für alle Biopharma-Kunden und CROs erhältlich und hat bereits mehr als 1.000 Studien für fast eine Million Patienten in über 70 Ländern und mehr als 31.000 klinischen Prüfzentren unterstützt.

Informationen zu Emmes

Emmes wurde vor mehr als 45 Jahren gegründet und ist eine globale, umfassende klinische Forschungsorganisation, die sich der Förderung der öffentlichen Gesundheit und der biopharmazeutischen Innovation widmet. Zu den Kunden des Unternehmens gehören zahlreiche Behörden und Institute der US-Regierung sowie eine Vielzahl von Biotechnologie-, Pharma- und Medizintechnikunternehmen in aller Welt. Um mehr darüber zu erfahren, inwieweit unsere Forschung positive Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat, besuchen Sie unsere Website unter www.emmes.com.

