Zukunftsquartier HORIZN BER CITY / Flughafengesellschaft startet Vermarktung landseitiger Flächen in Premiumlage (FOTO)

Berlin (ots) - Mit der Vorstellung des neuen Entwicklungsquartiers HORIZN BERCITY startet die Flughafengesellschaft die Vermarktung ihrer landseitigenterminalnahen Immobilienflächen. Fußläufig der Terminals 1 und 2 plant dasUnternehmen mit HORIZN BER CITY die Realisierung eines vielseitigen,klimafreundlichen Stadtlandschaftsraums, der sich in den kommenden Jahren indirekter Nachbarschaft zum internationalen Flughafen BER entfaltet. Auf einerFläche von 24 Hektar soll hier ein städtebaulich hochwertiges und lebendiges,gewerblich mischgenutztes Zukunftsquartier entstehen, das durch nachhaltigeGestaltungs-, Mobilitäts- und Nutzungskonzepte die Bedürfnisse der Menschen inden Fokus rückt. Das Quartier, für das Baurecht gegeben ist, wird inTeilabschnitten realisiert und in Erbbaurecht vergeben. Der ersteEntwicklungsbaustein, der Part 1, wird in einem zweistufigen Konzeptverfahrennach der Konzessionsvergabeverordnung ausgeschrieben. Gemäß dem MottoNutzungsmischung statt Bürostadt lädt die Flughafengesellschaft europaweitImmobilien-, Investment- und Projektentwicklungsunternehmen sowie möglichePartnergesellschaften und Konzeptkreatoren dazu ein, gemeinsam zukunftsfähigeLösungen zu erarbeiten.Die digitale Infoveranstaltung für an der Teilnahme am Konzeptverfahren HORIZNBER CITY Interessierte findet am 12. Oktober 2023 in der Zeit von 14.30 - 16.00Uhr statt. Der Zugang erfolgt über die Seite HORIZN-BER-CITY.DE.Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung, Flughafen BerlinBrandenburg GmbH: "Der heutige Tag ist ein weiterer wichtiger Tag für dieFlughafengesellschaft, den Flughafenstandort BER sowie für die ganzeWirtschaftsregion. Mit dem Startschuss für das Entwicklungsquartier HORIZN BERCity schaltet der Wirtschaftsmotor BER einen Gang höher. Mit diesem Quartierdirekt am Flughafen BER bietet sich die wertvolle Chance, in der RegionBerlin-Brandenburg einen der zentralsten europäischen Innovationsstandorte zuverwirklichen. Wir laden Immobilien-, Investment- undProjektentwicklungsunternehmen und deren Partner ein, uns auf diesem Prozess zubegleiten und dieses einmalige Projekt maßgeblich mitzugestalten."Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie desLandes Brandenburg: "Ich freue mich sehr, dass heute die Quartiersentwicklung amBER konkret startet. Flughäfen sind internationale Magnete für Dienstleistungen,Handel und flughafenaffine Produktion. Das strahlt auf die Umgebung aus - und sokann auch im Umfeld des Hauptstadtflughafens ein neuer Wirtschaftsraum mitWachstum, Arbeitsplätzen und Wohlstand entstehen. Das stützt einmal mehr die