Paradox wurde unter den Erstanwendern des Workday AI Marketplace hervorgehoben - einer sorgfältig ausgewählten Gruppe von KI- und ML-Apps innerhalb des Ökosystems von Workday

Workdays (NASDAQ: WDAY) Mitbegründer, Co-CEO und Vorsitzender Aneel Bhusri und Co-President Sayan Chakraborty enthüllten die neue Initiative in einer Grundsatzrede bei der Veranstaltung Workday Rising in San Francisco und verkündeten, dass der Workday AI Marketplace geschaffen wurde, um es Kunden leichter zu machen, vertrauenswürdige KI-Lösungen zu finden, die den KI-Standards und -Werten von Workday entsprechen.

„Wir freuen uns sehr, den Workday AI Marketplace als einen zentralen Ort vorzustellen, an dem Kunden von Workday hochmoderne KI- und ML-Apps finden können, denen sie vertrauen können", erklärte Sayan Chakraborty, Co-President von Workday. „Unsere Partner bauen im Rahmen der Frühanwendung einige der innovativsten Lösungen auf dem heutigen Markt auf – und sie tun dies auf eine Art und Weise, die mit den verantwortungsbewussten KI-Prinzipien von Workday in Einklang steht. Zusammen mit diesen Partnern und vielen weiteren zukünftigen Partnern erleichtern wir es unseren Kunden, ihre Geschäfte zukunftssicher zu machen."

Der Marktplatz wird bewährte, vertrauenswürdige und verantwortungsbewusste KI- und ML-Apps enthalten, die über APIs in Workday-Daten integriert werden, sowie Apps, die über Workday Extend unter Verwendung von durch Workday trainierten umfassenden Sprachmodellen erstellt wurden. Für die erste Welle wurde nur eine kleine Gruppe von Partnern für die Frühanwendung ausgewählt, darunter Paradox.

„In einer Zeit, in der die Begeisterung für den Einsatz von KI auf einem Höchststand ist, ist das Bestreben von Workday, bewährte Drittanbieter auf einem sorgfältig ausgewählten Markt zusammenzubringen, genau das, was die Branche braucht", so Adam Godson, President und Chief Product Officer von Paradox. „Wir sind stolz darauf, auf eine lange Geschichte als Partner von Workday zurückblicken zu können – und Dutzende gemeinsamer Kunden zu betreuen. Paradox hat sich schon immer darauf konzentriert, echte, sinnvolle Problemlösungen für diese Kunden bereitzustellen, nicht darauf, dem Hype rund um das Thema KI Vorschub zu leisten. Wir fühlen uns geehrt, Teil einer so exklusiven Gruppe zu sein, die diese Standards und Werte teilt."