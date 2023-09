Chinesisches umweltfreundliches Unternehmen Yunhong Green CTI veranstaltet Konferenz anlässlich der Nasdaq-Notierung

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Am 26. September fanden in der Stadt Wuhan in

der zentralchinesischen Provinz Hubei eine Konferenz sowie eine Zeremonie

anlässlich der Nasdaq-Notierung von Yunhong Green CTI , einem chinesischen

Unternehmen für Folienverpackungsprodukte, statt.



Ziel der Konferenz, an der mehr als 500 Personen teilnahmen, darunter

Regierungsbeamte, Experten, Wissenschaftler, internationale Investoren und

Vertreter der Industrie, war es, die grüne Entwicklung zu fördern und ein neues

Muster für eine ökologische und umweltfreundliche Industrie zu schaffen.