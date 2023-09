Wirtschaft Gesamtmetall-Verband hält Entlastungspläne für unzureichend

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall geht nicht davon aus, dass das von der Ampel-Koalition auf den Weg gebrachte Wachstumschancengesetz und der Einstieg in den Bürokratieabbau Deutschland aus der Rezession führen werden. "Das wird nicht reichen", sagte Oliver Zander der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstagausgabe).



Beides gehe zwar in die richtige Richtung, um die Wirtschaft zu entlasten. "Dabei darf man aber nicht stehen bleiben." Es gehe nicht um ein kurzfristiges Konjunkturprogramm, so Zander.