Amphenol Industrial Operations soll im 4. Quartal 2023 expandieren

ENDICOTT, N.Y., 28. September 2023 /PRNewswire/ -- Amphenol Industrial Operations, ein weltweit führender Anbieter von Verbindungssystemen, wird seinen Betrieb mit einer neuen Fabrik für Solarprodukte erweitern, die im 4. Quartal 2023 eröffnet wird. Die neue 5.388 Quadratmeter große Anlage wird sich in Mesa, Arizona, befinden und die Produktionspräsenz von Amphenol in dieser Stadt weiter ausbauen.

Nach der Verabschiedung des USA Inflation Reduction Acts soll die Inbetriebnahme dieser hochmodernen Anlage dazu beitragen, die steigende Nachfrage nach Solarenergie zu decken und die CO2-Bilanz des Landes zu verbessern. Sie wird mit fortschrittlichen Maschinen und Robotertechnologien ausgestattet sein, um höchste Qualitäts- und Effizienzstandards zu gewährleisten.

„Wir freuen uns sehr über die Ausweitung unserer Aktivitäten und die Unterstützung der Solarenergiebranche mit neuen Produkten, die die Effizienz und Zuverlässigkeit erhöhen und gleichzeitig das Lieferkettenrisiko auf dem US-Markt verringern", sagte Mark Cunningham, Generaldirektor von Amphenol Industrial Operations. "Unser Unternehmen setzt sich für die Herstellung nachhaltiger Produkte ein, die den Kohlenstoffausstoß reduzieren und eine grünere Zukunft unterstützen.

Mesa wurde aufgrund seiner strategischen Lage, seines günstigen Geschäftsklimas und seiner qualifizierten Arbeitskräfte ausgewählt und ist damit ein idealer Standort für die neue Solarfabrik. Der Bau dieser Anlage wird zahlreiche Arbeitsplätze für die örtliche Gemeinde schaffen und Amphenol Industrial Operations als einen der führenden Lieferanten für die grüne Energieindustrie stärken.

„Wir freuen uns über die Entscheidung von Amphenol Industrial Operations, seinen Betrieb hier in Mesa zu erweitern", sagte John Giles, Bürgermeister von Mesa. "Diese neue Fabrik wird unserer Gemeinde erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen und zum Wachstum des Sektors der erneuerbaren Energien in Arizona beitragen." Stadträtin Jenn Duff fügte hinzu: „Mit diesem neuen Projekt in Mesa stellen wir nicht nur Solarprodukte her. Wir gestalten eine sauberere, schönere Welt für die kommenden Generationen. Mesa setzt sich für Umweltschutz und wirtschaftliches Wachstum ein.

„Die Anschlussdosen von Amphenol Industrial Operations werden zu einem wesentlichen Bestandteil der Materialliste von Heliene für seine in den USA hergestellten PV-Solarmodule", sagte Martin Pochtaruk, Präsident von Heliene, einem der am schnellsten wachsenden einheimischen Modulhersteller Nordamerikas und aufgrund seines amerikanischen Schwerpunkts ein Kunde von Amphenol Industrial Operations.

Die vollständige Pressemitteilung und ein hochauflösendes Foto finden Sie hier: https://www.amphenol-industrial.com/mesa-factory-news

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/amphenol-industrial-operations-soll-im-4-quartal-2023-expandieren-301941098.html