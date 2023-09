Casio bringt staub- und schlammbeständige G-SHOCK mit robustem Vollmetallgehäuse auf den Markt

Dieser Zeitmesser verfügt auch über Funktionen, die Benutzer auf Landmissionen benötigen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Sie ist die erste G-SHOCK, die mit einem Dreifachsensor ausgestattet ist, der die Kompasspeilung, die Höhe/den barometrischen Druck und die Temperatur misst, sowie mit Solarladefunktion und Funkwellenempfang, der auch mit Smartphone-Konnektivität ausgestattet ist. Wenn die Uhr mit einem Smartphone gekoppelt ist, bietet die zugehörige App auf dem Smartphone eine einfache Bedienung verschiedener nützlicher Funktionen, darunter die Standortanzeige, die den Zeiger des Zifferblatts in die Richtung eines auf der Karte in der App verzeichneten Ortes zeigt, und das Missionsprotokoll, das den Aktivitätsverlauf aufzeichnet.

* Der Metallpulverspritzguss (MIM - Metal Injection Molding) ist ein Verfahren, das Spritzguss und den Sinterprozess kombiniert. Feines Metallpulver wird mit einem Bindemittel gemischt, in einem kunststoffähnlichen Verfahren spritzgegossen und anschließend gesintert, um hochpräzise Metallteile in komplexen dreidimensionalen Formen herzustellen.

Die Schutzteile bei der 12- und 6-Uhr-Position schützen das Glas der Uhr, das in der Regel am stoßempfindlichsten ist, und sind mit einer diamantähnlichen Kohlenstoffbeschichtung (DLC) versehen, um eine noch höhere Abriebfestigkeit zu gewährleisten. Diese Teile werden aus Komponenten herausgeschnitten, die zunächst in einem sorgfältigen Produktionsprozess zu Lünettenformen geschmiedet werden, um komplexe Formen in Metall zu erzeugen. Die komplex geformte Form des vorderen Knopfschutzes wird mit einer anderen Methode erreicht, dem Metallpulverspritzguss (MIM).*

Die neue GWG-B1000, eine Ergänzung der Master of G-Reihe, ist eine leistungsstarke, staub- und schlammbeständige MUDMASTER, die für sandige und schmutzige Umgebungen entwickelt wurde. Das robuste Metallgehäuse bewahrt die G-SHOCK-Stoßfestigkeit in einem robusten Design mit einer auffälligen mehrdimensionalen Form.

TOKIO, 28. September 2023 /PRNewswire/ -- CASIO COMPUTER CO., LTD. kündigte heute die Veröffentlichung des neuesten Zuwachses in der Familie der stoßfesten G-SHOCK Uhren an. Die neue staub- und schlammbeständige MUDMASTER GWG-B1000 verfügt über Außenkomponenten aus Metall für ein solides, leistungsstarkes Design.

