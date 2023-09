Robosoft Technologies schließt die Übernahme der Analysepraxis von Cartesian Consulting ab

SAN FRANCISCO und MUMBAI, Indien, 28. September 2023 /PRNewswire/ -- Robosoft Technologies Private Limited und seine Tochtergesellschaft Robosoft Technologies Inc. gaben heute die Übernahme der Analyseberatungspraxis von Cartesian Consulting Pvt. Ltd. mit Sitz in Mumbai, Indien, sowie deren Tochtergesellschaft Cartesian DataSciences LLC mit Sitz in Dallas, Texas, bekannt.

Cartesian Consulting wurde 2009 von Sandeep Mittal gegründet und hat für mehr als 100 Kunden in 16 Ländern auf der ganzen Welt Analyseprojekte durchgeführt. Cartesian DataSciences wurde 2017 von Jim Griffin, dem Direktor für Nord-, Mittel- und Südamerika, ins Leben gerufen. Jim Griffin wird bei Robosoft Technologies Inc. als Vertriebsdirektor für die globale Analysepraxis tätig sein. Griffin ist auch Fakultätsmitglied an der University of Texas, McCombs School of Business, im Graduiertenprogramm für Analytik.