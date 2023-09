STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zur Kindergrundsicherung:

"Damit fängt es schon an: Um zu vereinfachen, um es Familien zu erleichtern, an die Leistungen für ihre Kinder zu kommen, die ihnen zustehen, werden erst einmal mehr als 400 Milliarden Euro für Administration fällig. Tendenz steigend. Familienministerin Lisa Paus galt in der grünen Partei als Finanzexpertin. Diesem Ruf macht sie mit dem Gesetz zur Kindergrundsicherung keine Ehre."