MAINZ/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach langer Vorbereitung ist der große Tag für die Pharmasparte des Mainzer Spezialglasherstellers Schott gekommen: An diesem Donnerstag werden Papiere von Schott Pharma erstmals an der Börse in Frankfurt gehandelt. Zum Börsenstart werden Vertreter des Unternehmens für die sogenannte Ringing Bell Ceremony in Frankfurt sein.

Die im August 2022 ausgegliederte Pharmasparte stellt unter anderem Spritzen aus Glas und Spezialglaskunststoff, Ampullen und Fläschchen für den Medizinbereich her. Das Unternehmen erhofft sich von dem Börsengang Erlöse von fast einer Milliarde Euro. An die Börse gebracht wird konkret knapp ein Viertel von Schott Pharma, bislang ist die Schott-Tochter Glaswerke Beteiligungs- und Export GmbH die alleinige Gesellschafterin. Schott will weiter Mehrheitseigentümerin bleiben.