Deutschland - Autoland? Der Exodus beginnt: Mercedes-Benz, Volkswagen, First Phosphate

Autos spielen in Deutschland noch immer eine große Rolle. Viele Haushalte haben zwei, manche gar mehr Automobile. Doch der Verkauf von Neuwagen schwächelte zuletzt – die Frage nach Verbrenner oder E-Auto sowie die Inflation haben viele Käufer abgeschreckt. Jetzt zieht es deutsche Marken-Hersteller in die USA. Dort locken Subventionen und ein intakter Markt. Was es mit den neuesten Plänen von Mercedes-Benz, Volkswagen und Co. auf sich hat und welches nahezu unbekannte Unternehmen profitieren könnte.Lesen sie den Artikel hier weiter