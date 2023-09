Barclays stuft Adyen auf 'Overweight' hoch: Analysten sehen starkes Wachstumspotenzial trotz Kursziel-Senkung

Die britische Investmentbank Barclays hat den Zahlungsdienstleister Adyen von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft, jedoch das Kursziel von 1150 auf 900 Euro gesenkt. Obwohl das zweite Halbjahr schwierig werden könnte, bleibe Adyen der Klassenbeste in seiner Branche und habe ein langes Wachstum vor sich, so Analyst James Goodman. Die Sorgen über den Wettbewerbsdruck seien übertrieben. Der Aktienkurs von Adyen hat sich seit den schlechter als erwarteten Umsätzen und dem Gewinneinbruch im August mehr als halbiert. Barclays sieht jedoch immer noch ein starkes Aufwärtspotenzial von 30 Prozent zum aktuellen Kurs von knapp unter 680 Euro.Die Analysten von Barclays schreiben in ihrem Bericht, dass ein Großteil des Nettoeinnahmendefizits im ersten Halbjahr auf langsames Wachstum bei Bestandskunden und Anpassungen im eBay-Bezahlprozess zurückzuführen sei. Obwohl Adyen sich von seiner durchschnittlichen Wachstumsrate von 45 Prozent verabschieden müsse, gebe es auf dem aktuellen Niveau nur wenig Abwärtsrisiko für die Aktie. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024 liege bei 28.Barclays hebt hervor, dass ein konstruktiveres Update zur Kapitalallokation, einschließlich eines möglichen Aktienrückkaufs, ein weiterer potenzieller positiver Katalysator für das Unternehmen sein könnte.Die Investmentbank betont, dass Adyen ein disruptiver und branchenführender Zahlungsdienstleister sei, der noch eine lange Wachstumsphase vor sich habe. Dennoch sei das Unternehmen noch nicht über den Berg.Die Kursentwicklung von Adyen in den letzten vier Jahren wurde innerhalb von fünf Wochen zerstört. Ein Kommentator merkt an, dass dies auch bei Paypal und Block nicht anders sei. Allerdings sei Adyen immer noch zu teuer bei einem Kurs von 600 Euro, wenn man warten und bei 400 Euro kaufen könne. Es wird jedoch bezweifelt, dass die Fintechs jemals wieder ihre Allzeithochs erreichen werden. Im Gegensatz dazu habe es die Wirecard AG (WDI) leichter, da sie erst gar nicht gestartet sei.Insgesamt zeigt die Hochstufung von Barclays das Vertrauen in die langfristige Wachstumsperspektive von Adyen, obwohl das Unternehmen kurzfristig mit Herausforderungen konfrontiert sein könnte. Die Analysten sehen immer noch ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie, obwohl das Kursziel gesenkt wurde.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 680,4EUR gehandelt.