DAX im Abwärtstrend: Schlechte Stimmung an der Börse lässt Trendwende befürchten

Der DAX verzeichnet auch am Dienstag leichte Verluste, nachdem er bereits zu Wochenbeginn schwach gestartet war. Der deutsche Leitindex wird vor dem Xetra-Start um 0,2 Prozent auf 15.382 Punkte taxiert. Die schlechte Stimmung an der Börse ist vergleichbar mit der im Frühjahr, als große Banken in den USA zusammenbrachen und die Credit Suisse gerettet werden musste. Ein solches Stimmungstief könnte zu einer unteren Trendwende am Aktienmarkt führen, allerdings fehlt bisher der zündende Funke für eine Rally. Der DAX ist unter die 200-Tage-Linie gefallen, was das erste Mal seit November 2022 ist. Eine Bodenbildung ist derzeit nicht in Sicht. Die aktuelle Nachrichtenlage trifft die Märkte genau dort, wo es vor rund zwei Monaten weh tat: beim Vertrauen in die Schuldentragfähigkeit der USA. Eine Haushaltssperre könnte nur durch eine Entscheidung in letzter Minute abgewendet werden. Die Ratingagentur Moody's bemängelt die Regierungsführung, die immer wieder zu solchen Pattsituationen führe und das Vertrauen zerstöre. Zusätzlich hat der Ölpreis wieder zugelegt, nachdem er zunächst mit den Aktienmärkten gefallen war. Die Hauspreise in den USA sind im Juli den sechsten Monat in Folge auf einen Rekord gestiegen, was die Fed dazu veranlassen könnte, im November oder Dezember die Zinsen erneut anzuheben. Die chinesische Wirtschaftsflaute, die steigenden Renditen am US-Rentenmarkt und die Delle in der heimischen Konjunktur sorgen derzeit für negative Einflüsse auf den Aktienmarkt. Die Europäische Zentralbank plant diese Abkühlung, um die Inflation wieder in Richtung zwei Prozent zu bewegen. Die Börsen müssen sich auf hohe Zinsen für längere Zeit einstellen. In den USA stellt sich Präsident Biden auf die Seite der United Auto Workers, die gerade einen Streik gegen Stellantis, Ford und GM führen. Die Fed muss würdigen, dass die Inflation wieder steigt und vermeiden, dass eine zweite Inflationswelle wie in den 70er Jahren auf uns zukommt.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 15.237PKT gehandelt.