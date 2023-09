Eckert & Ziegler erhält Großauftrag aus den USA - Aktienkurs steigt um 8%!

Die Aktien von Eckert & Ziegler haben sich dank eines Großauftrags am Dienstagmorgen deutlich von ihrem Tief seit Frühjahr 2020 abgesetzt. Der Spezialist für Strahlen- und Medizintechnik erhielt einen Großauftrag aus den USA mit einem Umsatzvolumen von mehr als 100 Millionen Euro. Die Aktien schnellten daraufhin um fast 8 Prozent nach oben auf 31,84 Euro. Damit kehrten sie zurück über die 21-Tage-Linie, nachdem sie tags zuvor knapp am Tief seit März 2020 vorbeigeschrammt waren.Der Vertrag mit POINT Biopharma Global Inc. sieht die Lieferung von trägerfreiem Lutetium-177 (n.c.a.177Lu) vor und hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Das Umsatzvolumen des Vertrags basiert auf der Annahme einer erfolgreichen Marktzulassung eines Lutetium-177 basierten, klinischen Entwicklungskandidaten von POINT in der Zukunft. Eckert & Ziegler plant zudem, rund 10 Millionen Euro in den Ausbau seiner Herstellungskapazitäten zu investieren, um sich als wichtiger Lieferant für Lutetium-177 im schnell wachsenden Markt der Radioligandentherapie zu positionieren.Die Vereinbarung soll ab 2023 erste Umsätze generieren und unter der Voraussetzung, dass die Produkte von Point eine Marktzulassung erhalten, substanzielle Erträge erwirtschaften. Der Liefervertrag über Lutetium-177 ist eine Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit und ergänzt den im April 2023 verkündeten Liefervertrag über Actinium-225.Die Aktien von Eckert & Ziegler hatten in den vergangenen Monaten stark an Wert verloren, da die Fantasie aus den neuen Medikamenten nahezu vollständig ausgepreist wurde. Verzögerungen bei der Zulassung und die noch ausstehende Belieferung des bisher einzigen Großkunden, Novartis, hatten zu dieser Entwicklung beigetragen. Dennoch besteht weiterhin Fantasie für das Unternehmen, da es weltweit nur wenige Zulieferer für Bestrahlungstherapien gibt und sich Eckert & Ziegler hier als führend in einem potenziellen Milliardenmarkt positionieren kann.Die Kommunikation des Unternehmens in den Markt wird jedoch als grottenschlecht bezeichnet. Anleger zweifeln zudem am Management von Eckert & Ziegler und stützen diese Einschätzung nicht nur auf Hörensagen. Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Marktzulassung des Lutetium-177 basierten Entwicklungskandidaten von Point bleibt ebenfalls abzuwarten.Insgesamt wird der Großauftrag als positive Nachricht für Eckert & Ziegler gewertet, da er das Potenzial des Unternehmens im Bereich der Strahlen- und Medizintechnik unterstreicht. Die Aktien konnten sich infolgedessen deutlich erholen und wieder über die 21-Tage-Linie steigen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich das Unternehmen in Zukunft entwickeln wird und ob es seine Position im Markt weiter ausbauen kann.

Die Eckert & Ziegler Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 31,39EUR gehandelt.