Amazon: FTC reicht Klage wegen Monopolstellung ein - Marktplatzgeschäft im Visier

Die Federal Trade Commission (FTC) hat eine weitere Klage gegen den Onlineriesen Amazon eingereicht. Diesmal nimmt die US-Behörde das Marktplatzgeschäft des Konzerns ins Visier und wirft ihm eine Monopolstellung vor. Die Kartellklage wurde vor einem Bundesgericht in Seattle eingereicht. Die FTC und 17 US-Bundesstaaten werfen Amazon vor, Konkurrenten von Dienstleistungen im Online-Marktplatzgeschäft auszuschließen und so den Wettbewerb zu unterdrücken. Zudem beschuldigt die Behörde den Konzern, Händler dazu zu zwingen, seine eigenen Logistik- und Lieferdienstleistungen zu nutzen, um im Gegenzug auf der Plattform prominent platziert zu werden. Amazon bestrafe auch Verkäufer, die ihre Waren auf konkurrierenden Internetseiten günstiger anbieten. Die FTC-Vorsitzende Lina Khan sagte, Amazon sei ein Monopolist und nutze seine marktbeherrschende Stellung aus, sodass Käufer und Verkäufer mehr für einen schlechteren Service zahlen müssten. Verkäufer zahlten einen US-Dollar pro zwei verdienten Dollar an Amazon. Amazon kritisierte die Klage und nannte sie "falsch". Der Amazon-Marktplatz ist ein zentraler Bestandteil des E-Commerce-Geschäfts des Unternehmens und macht mittlerweile mehr als die Hälfte der Umsätze im Online-Geschäft aus. Verkäufer monieren seit Jahren, dass Amazon seine Regeln eigenmächtig durchsetze und bei Beschwerden nur langsam reagiere. Es ist bereits die vierte Klage, die die FTC gegen Amazon eingereicht hat. Die Behörde untersucht die Geschäftspraktiken des Unternehmens seit Jahren. Zuletzt wurde Amazon im Zusammenhang mit seinen kostenpflichtigen Prime-Abos verklagt, die schwer zu kündigen seien. In zwei weiteren Klagen wurde dem Konzern mangelnder Datenschutz bei seinen Sprachassistenten Alexa sowie bei seinen Ring-Überwachungskameras und -Alarmen vorgeworfen. Amazon stimmte Strafzahlungen von gut 30 Millionen US-Dollar zu, hielt aber fest, in der Sache mit der FTC nicht übereinzustimmen.Des Weiteren hat Amazon angekündigt, sein Luftfrachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle zu schließen. Der Schritt erfolgt nach einer Anpassung des Logistiknetzwerks. Von der Schließung sind 400 Beschäftigte betroffen. Amazon bietet den betroffenen Mitarbeitern die Möglichkeit an, an andere Standorte zu wechseln. Der Konzern betonte, weiterhin am Flughafen Leipzig/Halle tätig zu sein und diesen in seinem europäischen Logistiknetzwerk zu nutzen. Das Luftfrachtzentrum von Amazon Air wurde 2020 eröffnet, um schnellere Lieferungen zu ermöglichen. Während der Corona-Pandemie hat Amazon sein Logistiknetzwerk stark erweitert und die Standortdichte in Südeuropa ausgebaut, wodurch einige Flugverbindungen von Leipzig aus nicht mehr nötig sind.

