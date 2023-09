Ölpreise steigen auf höchsten Stand seit November - Lagerbestände sinken stärker als erwartet

Die Ölpreise haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg um 2,68 Dollar auf 96,64 US-Dollar, während der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate um 3,23 Dollar auf 93,60 Dollar stieg. Dies sind die höchsten Preise seit November letzten Jahres. Die Preise wurden durch den Rückgang der Rohöllagerbestände in den USA gestützt, der stärker war als erwartet. Die sinkenden Lagerbestände und das knappe Angebot auf dem Weltmarkt haben die Ölpreise bereits seit einiger Zeit gestützt. Große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland liefern weniger Erdöl, was zusammen mit einer soliden Nachfrage zu sinkenden Rohölvorräten führt.Am Dienstag haben die Ölpreise ihre Aufschläge vom Vortag weiter ausgebaut. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg um 1,17 Dollar auf 95,13 US-Dollar, während der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate um 1,50 Dollar auf 91,89 Dollar stieg. Die Preise notieren damit nahe den Höchstständen seit November letzten Jahres. Das knappe Angebot auf dem Weltmarkt und die rückläufigen Lagerbestände treiben weiterhin die Ölpreise an. Große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland liefern weniger Erdöl, was zusammen mit einer soliden Nachfrage zu sinkenden Rohölvorräten führt. In den USA werden am Nachmittag neue Zahlen über die Lagerbestände erwartet.Am Montag haben die Ölpreise etwas nachgegeben. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel um 52 Cent auf 92,75 US-Dollar, während der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate um 73 Cent auf 89,29 Dollar fiel. Die Ölpreise wurden durch den gestiegenen Dollarkurs belastet, da Rohöl in Dollar gehandelt wird. Zudem belastete die trübe Stimmung an den Finanzmärkten die Ölpreise. Trotzdem befinden sich die Erdölpreise weiterhin auf einem erhöhten Niveau, da das Angebot knapp ist und die Nachfrage robust bleibt.Am Dienstag haben sich die kräftigen Preissteigerungen am Ölmarkt vorerst nicht fortgesetzt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel um 41 Cent auf 92,88 US-Dollar, während der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate um 38 Cent auf 89,30 Dollar fiel. Nach den starken Preiszuwächsen seit Anfang Juli haben die Erdölpreise zuletzt stagniert. Das knappe Angebot großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland wird durch den aufwertenden US-Dollar ausgeglichen, der Rohöl für viele Interessenten verteuert.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 95,01USD gehandelt.