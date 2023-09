Schott Pharma Börsengang: Großes Interesse der Investoren - Aktienpreis über Angebotsspanne

Der Pharmakonzern Schott Pharma stößt mit seinem Börsengang auf großes Interesse bei Investoren. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg liegt der Ausgabepreis der Aktien bei 27 Euro, was in der oberen Hälfte der Angebotsspanne von 24,50 bis 28,50 Euro je Aktie liegt. Die angemeldete Nachfrage übersteigt das Angebot. Der Börsengang soll am Mittwoch abgeschlossen werden und die Papiere sollen am Donnerstag erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Es sollen rund 34,6 Millionen Aktien angeboten werden, was einen Streubesitz von 23 Prozent erwarten lässt. Das Emissionsvolumen wird voraussichtlich zwischen 849 Millionen Euro und 987 Millionen Euro liegen, während die Gesamtmarktkapitalisierung bei etwa 3,7 Milliarden bis 4,3 Milliarden Euro erwartet wird. Schott Pharma ist eine Tochtergesellschaft des Spezialglasherstellers Schott und stellt unter anderem Spritzen aus Glas und Spezialglaskunststoff her. Mit dem Börsengang erhofft sich das Unternehmen Erlöse von fast einer Milliarde Euro. Der Börsengang soll Schott Pharma einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt und bessere Finanzierungsmöglichkeiten bringen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 821 Millionen Euro. Die Aktien von Schott Pharma werden im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard gehandelt. Die Schott AG, Muttergesellschaft von Schott Pharma, gehört zu 100 Prozent der Carl-Zeiss-Stiftung.

