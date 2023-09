Volkswagen drosselt Produktion von Elektroautos und kämpft mit IT-Störung und Durchsuchung

Volkswagen wird die Produktion von Elektroautos an den Standorten Zwickau und Dresden für zwei Wochen drosseln. In Zwickau wird während der Herbstferien eine Fertigungslinie heruntergefahren, um der schwachen Nachfrage gerecht zu werden. Die Produktion der Modelle ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron und Audi Q4 Sportback e-tron wird jedoch im Dreischichtbetrieb fortgesetzt. In der Gläsernen Manufaktur in Dresden wird die Produktion des ID.3 für zwei Wochen ruhen. Es ist noch unklar, wie es in Zwickau nach den Herbstferien weitergehen wird, da Gespräche mit dem Betriebsrat stattfinden. Volkswagen hat angekündigt, keine Informationen über die Auswirkungen auf die Stückzahlen und die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter preiszugeben.Darüber hinaus hat Volkswagen eine IT-Störung behoben, die seit Mittwoch die Produktion in mehreren Werken lahmgelegt hatte. Die Produktion läuft nun wieder planmäßig, obwohl einzelne Systeme möglicherweise noch beeinträchtigt sein könnten. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Störung durch externe Einflüsse verursacht wurde. Die IT-Störung hatte das zentrale Netzwerk des Volkswagen-Konzerns betroffen und die Produktion in Werken wie Wolfsburg, Zwickau, Emden und Osnabrück zum Stillstand gebracht.Des Weiteren hat es bei Volkswagen in Wolfsburg eine Durchsuchung wegen des Vorwurfs überhöhter Betriebsratsgehälter gegeben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt wegen Gehaltszahlungen an Betriebsratsmitglieder, die gegen das Begünstigungsverbot des Betriebsverfassungsgesetzes verstoßen haben sollen. Bei den Durchsuchungen wurden Büros durchsucht und Unterlagen und Daten sichergestellt. Auch vier Privatwohnungen wurden durchsucht, die jedoch nichts mit Volkswagen zu tun haben. Hintergrund ist ein seit Jahren laufendes Verfahren wegen des Verdachts überhöhter Betriebsratsgehälter. Der Strafsenat des Bundesgerichtshofs hatte Anfang dieses Jahres Freisprüche für vier frühere VW-Personalmanager gekippt, und das Verfahren muss nun vor dem Landgericht Braunschweig neu aufgerollt werden.Die Durchsuchung und das laufende Verfahren werfen einen Schatten auf Volkswagen, der bereits mit der schwächelnden Nachfrage nach Elektroautos zu kämpfen hat. Die Drosselung der Produktion in Zwickau und Dresden ist ein weiterer Schritt, um auf die Nachfrage anzupassen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen auf das Unternehmen und den Aktienkurs auswirken werden.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 109,4EUR gehandelt.