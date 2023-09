Santander plant Aktienrückkauf im Wert von 1,31 Mrd. Euro - Genehmigung der Aufsichtsbehörden erforderlich

Die spanische Großbank Santander plant im Rahmen ihrer neuen Ausschüttungspolitik den Rückkauf eigener Aktien im Wert von 1,31 Milliarden Euro. Allerdings benötigt das Institut noch die Genehmigung der Aufsichtsbehörden, wie es nach einer Sitzung des Verwaltungsrats am Dienstagabend mitteilte. Zusätzlich soll die Zwischendividende um 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 8,10 Cent je Aktie steigen.Die Zwischendividende in Höhe von 0,081 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2023 wird am 2. November ausgezahlt. Die Bank hat außerdem beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von rund 1,31 Milliarden Euro durchzuführen. Dieses Programm muss jedoch noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.Die Entscheidung der Bank, eigene Aktien zurückzukaufen, ist Teil ihrer neuen Ausschüttungspolitik. Durch den Rückkauf eigener Aktien kann das Unternehmen den Wert der verbleibenden Aktien steigern und somit den Aktionären einen höheren Gewinn bieten. Gleichzeitig kann der Rückkauf dazu beitragen, den Aktienkurs zu stabilisieren oder zu steigern.Die Genehmigung der Aufsichtsbehörden ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass der Rückkauf der eigenen Aktien im Einklang mit den regulatorischen Vorschriften steht. Die Aufsichtsbehörden prüfen unter anderem, ob der Rückkauf die finanzielle Stabilität der Bank nicht gefährdet und ob er im besten Interesse der Aktionäre ist.Die Erhöhung der Zwischendividende um 39 Prozent zeigt das Vertrauen der Bank in ihre finanzielle Leistungsfähigkeit und ihre Fähigkeit, den Aktionären einen angemessenen Gewinn zu bieten. Die Ausschüttung einer Dividende ist eine Möglichkeit für Unternehmen, ihre Gewinne an die Aktionäre weiterzugeben und ihre Attraktivität für potenzielle Investoren zu steigern.Der Aktienrückkauf und die Erhöhung der Zwischendividende sind Teil der Strategie der Bank, den Wert für ihre Aktionäre zu steigern und das Vertrauen der Investoren zu stärken. Durch den Rückkauf eigener Aktien kann die Bank ihre Kapitalstruktur optimieren und ihre finanzielle Flexibilität verbessern.Insgesamt zeigt die Entscheidung der Bank, eigene Aktien zurückzukaufen und die Dividende zu erhöhen, dass sie zuversichtlich in ihre finanzielle Leistungsfähigkeit ist und dass sie bestrebt ist, den Wert für ihre Aktionäre zu steigern. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörden wird nun entscheidend sein, um den Rückkauf der eigenen Aktien umzusetzen und die Ausschüttung der Zwischendividende zu ermöglichen.

Die Banco Santander Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 3,489EUR gehandelt.