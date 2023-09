Evotec SE und Novo Nordisk starten LAB eN² zur Beschleunigung der Wirkstoffforschung

Evotec SE und Novo Nordisk haben eine Partnerschaft namens LAB eN² ins Leben gerufen, um die Translation im Bereich kardiometabolische Erkrankungen zu beschleunigen. LAB eN² ist ein Beschleuniger für die translationale Wirkstoffforschung, der darauf abzielt, die frühe Forschung akademischer Einrichtungen zu neuartigen Therapeutika zu fördern. Der Schwerpunkt liegt auf dem ungedeckten Bedarf bei kardiometabolischen Erkrankungen sowie seltenen Blut- und seltenen endokrinen Erkrankungen. LAB eN² kombiniert die Kompetenzen von Evotec in der multimodalen Wirkstoffforschung und präklinischen Entwicklung mit dem therapeutischen, klinischen und kommerziellen Fachwissen von Novo Nordisk. Bereits vier akademische Institutionen, darunter die Harvard University und das Mass General Brigham, haben ihre Teilnahme an LAB eN² zugesagt. Das Ziel von LAB eN² ist es, vielversprechende und innovative Therapiekonzepte in Krankheitsbereichen mit erheblichem ungedecktem Bedarf voranzutreiben.Evotec SE hat außerdem eine Partnerschaft mit LabCentral, BioLabs und MBC BioLabs bekannt gegeben, um Biotech-Innovationen in einer "Shared Economy" für F&E zu stärken. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Evotecs vollintegrierte F&E-Plattform genutzt, um Start-ups im Bereich Life Science und Biotechnologie einen besseren Zugang zur Wirkstoffforschung im industriellen Maßstab zu ermöglichen. Evotecs Wissenschaftler, Gründer und Experten werden regelmäßig im LabCentral/BioLabs/MBC BioLabs-Netzwerk präsent sein, um Fortbildungsveranstaltungen und Sprechstunden anzubieten. LabCentral/BioLabs/MBC BioLabs bieten Labor- und Büroräume für mehr als 400 Start-ups mit rund 3.500 Wissenschaftlern und Unternehmern. Durch die Partnerschaft sollen innovative Life-Science-Forschungsergebnisse schneller in neue Behandlungsmethoden umgesetzt werden.Beide Partnerschaften sind Teil von Evotecs Strategie, die Entwicklung von innovativen Therapien voranzutreiben und die Erfolgsquote von Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen zu erhöhen. Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Das Unternehmen setzt auf eine multimodale Plattform, die innovative Technologien, Daten und wissenschaftliche Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von pharmazeutischen Produkten umfasst. Evotec arbeitet sowohl an eigenen Projekten als auch in Partnerschaften mit Top-20 Pharmaunternehmen, Biotechnologieunternehmen und akademischen Institutionen. Das Ziel ist es, eine führende Pipeline innovativer Therapieansätze aufzubauen und die menschliche Gesundheit zu verbessern.

