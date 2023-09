Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines darf nicht mehr mit irreführender Werbung für nachhaltige Treibstoffe werben. Das hat ein Gerichtsurteil entschieden, nachdem die Verbraucherorganisation VKI gegen die Airline geklagt hatte. Austrian Airlines hatte Passagieren für Flüge nach Venedig die Betankung mit nachhaltigem Flugkraftstoff angeboten und dabei den Eindruck erweckt, dass diese Flüge klimaneutral seien. Das Gericht stellte jedoch fest, dass nur bis zu 5 Prozent alternativer Treibstoff beigemengt werden könne und Austrian Airlines tatsächlich nur einen Anteil von 0,4 Prozent einsetzt. Zudem wurde nicht darauf hingewiesen, dass die optionale Buchung von nachhaltigem Treibstoff den Ticketpreis um mehr als 50 Prozent erhöht.Austrian Airlines akzeptierte das Urteil und erklärte, dass sie in Zukunft klarer über den Einsatz von nachhaltigen Treibstoffen informieren werde. Die Verwendung von nachhaltigen Treibstoffen ist ein wichtiger Schritt für die Luftfahrtindustrie, um ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und klimafreundlicher zu werden. Die Branche und die Politik sind optimistisch, dass die Luftfahrt bis 2045 klimaneutral werden kann. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Hamburg, dass Deutschland bereits jetzt bei klimafreundlichen Technologien in der Luftfahrtindustrie weltweit führend sei. Er betonte jedoch auch, dass klimaneutrales Fliegen nicht zu Lasten der europäischen Flughäfen und Airlines gehen dürfe.Die Luftfahrtbranche steht jedoch auch vor Herausforderungen. Umweltschützer fordern eine Reduzierung der Flugbewegungen, um die Klimaziele zu erreichen. Die Bundesvereinigung gegen Fluglärm setzt auf eine Reduzierung der Start- und Landerechte, während IG Metall-Vorstand Jürgen Kerner auf die Nutzung von klimaneutralen Treibstoffen setzt. Lufthansa-Chef Carsten Spohr betonte, dass die Luftfahrtbranche selbst ein Interesse an Klimaneutralität habe und bereits Maßnahmen ergriffen habe, um synthetische Kraftstoffe einzusetzen. Er warnte jedoch vor Alleingängen in Europa und betonte die Notwendigkeit weltweiter Lösungen.In einem anderen Artikel wird berichtet, dass Lufthansa , Condor und Tui von gefälschten Triebwerksteilen in CFM-Triebwerken verschont geblieben sind. Andere Fluglinien in den USA und Australien hatten gefälschte Teile in Airbus A320 oder Boeing 737 gefunden.

