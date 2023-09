Novartis bestätigt Termin für Börsengang von Sandoz und erzielt wichtigen Forschungserfolg

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat den Termin für den Börsengang seiner Generika-Sparte Sandoz am 4. Oktober bestätigt. Die Aktionäre hatten dem Vorhaben bereits am 15. September zugestimmt und nun sind auch wichtige behördliche Genehmigungen eingetroffen, darunter die Genehmigung der SIX Exchange Regulation für die Notierung der Sandoz-Aktien an der Schweizer Börse. Zusätzlich plant Novartis ein ADR-Programm mit Hinterlegungsscheinen (American Depositary Receipts) in den USA, die an der Börse OTCQX gehandelt werden sollen. Die Abspaltung wird durch die Ausschüttung einer Sachdividende abgeschlossen, die voraussichtlich am 4. Oktober 2023 erfolgen soll. Die bestehenden Novartis-Aktionäre erhalten für fünf Novartis-Aktien je eine Sandoz-Aktie. Das gleiche Verhältnis soll auch für das ADR-Programm gelten.Novartis hat zudem einen Forschungserfolg erzielt. In einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie hat die Radioligand-Therapie Lutathera die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit Tumoren im Verdauungstrakt erreicht. In der Studie wurde Lutathera als Erstlinienbehandlung in Kombination mit langwirksamem Octreotid eingesetzt und zeigte eine signifikante Verbesserung des Überlebens bei Patienten mit speziellen gastroenteropankreatischen neuroendokrinen Tumoren der Grade 2 und 3 im Vergleich zur alleinigen Behandlung mit hochdosiertem langwirksamem Octreotid. Neuroendokrine Tumore (NETs) sind eine Krebsart, die von hormonbildenden Zellen im ganzen Körper ausgehen.Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novartis von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 93 auf 98 Franken angehoben. Der Analyst Mark Purcell erhöhte in einer Branchenstudie seine Kurssiele für viele Sektorwerte. Er geht davon aus, dass die Pharmabranche in einem Umfeld schwächeren Wachstums und höherer Realzinsen ein "sicherer Hafen" ist. Innovationen seien der wichtigste langfristige Wachstumstreiber für die Branche. Bei Novartis wird die Sandoz-Abspaltung das Kurs-Gewinn-Verhältnis stärken, sodass der Kursrückgang in diesem Jahr nicht mehr gerechtfertigt sei. Mittelfristig wird sich die Gewinndynamik bei Novartis wieder verbessern.Insgesamt ist Novartis auf einem guten Weg mit dem geplanten Börsengang von Sandoz und hat zudem einen wichtigen Forschungserfolg erzielt. Die Aktie wurde von Morgan Stanley hochgestuft und das Kursziel angehoben. Die Zukunftsaussichten für das Unternehmen sehen vielversprechend aus.

