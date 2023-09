Schwacher Euro: US-Dollar gewinnt an Stärke - Konjunkturaussichten belasten die Eurozone

Der Euro bleibt an den Finanzmärkten angeschlagen und fiel am Mittwoch erneut auf den tiefsten Stand seit vergangenem März. Gegen Mittag sank der Kurs auf 1,0553 US-Dollar, knapp unter den jüngsten Tiefständen. Die US-Notenbank Fed könnte trotz vorheriger Zinsanhebungen noch nicht am Ende ihrer Straffungsmaßnahmen angelangt sein, was dem Dollar Auftrieb gibt. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) hat möglicherweise noch nicht das Ende ihrer Zinsanhebungen erreicht. Die Konjunktur der USA präsentiert sich derzeit stabiler als die Wirtschaft der Eurozone, was weiteren Zinsstraffungen im Euroraum entgegenstehen könnte. Die Geld- und Kreditmenge in der Eurozone ist rückläufig, was auf eine schwächere Konjunktur hindeutet. Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle und wird voraussichtlich bis zum Jahresende weiter schrumpfen. Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten stärkt den Dollar als Reservewährung. Die Geldpolitik großer Notenbanken belastet die Börsen, da weitere Zinsanhebungen nicht ausgeschlossen sind und die Leitzinsen auf erhöhtem Niveau bleiben könnten. Die kräftigen Zinsanhebungen der Zentralbanken wirken sich auch negativ auf die Konjunkturaussichten aus. Die Eurozone hat trübe Konjunkturaussichten, während die USA zuletzt eine robustere Konjunktur zeigten. Die breit gefasste Geldmenge M3 in der Eurozone ist im August stärker als erwartet gesunken, während die enger gefasste Geldmenge M1 schon seit einiger Zeit schrumpft. Die US-Notenbank könnte ihre Zinsen möglicherweise doch noch einmal anheben. Der Eurokurs wurde auch durch die trüben Konjunkturaussichten für die Eurozone belastet. Die weitere Entwicklung der Konjunktur bleibt unsicher, und der Euro könnte weiter unter Druck geraten.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 1,051USD gehandelt.