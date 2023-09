Wolftank-Adisa Holding AG verzeichnet hohe Nachfrage und verdoppelt Auftragsstand - Wasserstoff-Bereich treibt Wachstum an!

Die Wolftank-Adisa Holding AG, ein Unternehmen, das sich auf Technologien für Energie- und Umweltlösungen spezialisiert hat, verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 eine hohe Nachfrage und ein solides Ergebnis. Der Auftragsstand belief sich zum 30. Juni 2023 auf 44,1 Millionen Euro, was einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders das Segment für Wasserstoff & Erneuerbare Energien stößt auf großes Kundeninteresse. Das Unternehmen hat in den ersten beiden Quartalen 2023 Angebote in Höhe von 158 Millionen Euro platziert, was mehr als dem zweieinhalbfachen des Gesamtjahresumsatzes 2022 entspricht. Der Auftragseingang wird jedoch weiterhin durch lange öffentliche Vergabeprozesse verlangsamt. Neue strategische Kooperationen, wie beispielsweise mit dem öffentlichen Personennahverkehrsanbieter TPER in Italien und dem Hersteller ARTHUR BUS, sollen die gute Auftragslage weiter ankurbeln. Die Wolftank Group rechnet damit, dass sich im zweiten Halbjahr 2023 erste Effekte des starken Auftragseingangs im Wasserstoff-Bereich zeigen werden. Im Bereich Umweltdienstleistungen plant das Unternehmen die Verstärkung durch die Übernahme der Mehrheit an Petroltecnica SpA, einem italienischen Umweltdienstleister. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet die Wolftank Group einen Umsatz zwischen 74 und 91 Millionen Euro und ein EBITDA zwischen 4,9 und 6,7 Millionen Euro. Für das Jahr 2024 geht das Unternehmen von einem Umsatz zwischen 100 und 120 Millionen Euro aus. Die Wolftank Group legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung ihres ESG-Ansatzes. Das Unternehmen plant außerdem die Implementierung der neuen EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeits-Berichterstattung bereits im Jahresbericht 2023. Die Analysten der Montega AG bewerten die Wolftank-Adisa Holding AG positiv und empfehlen den Kauf der Aktie. Sie erwarten eine deutliche Steigerung der Profitabilität im zweiten Halbjahr 2023 und gehen davon aus, dass das Unternehmen die Umsatzschwelle von 100 Millionen Euro im Jahr 2024 überschreiten wird.

Die Wolftank-Adisa Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,15EUR gehandelt.