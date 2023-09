VERBIO prognostiziert EBITDA von 200-250 Mio. Euro für 2023/24 - Analysten bestätigen Kaufempfehlung

Der Biokraftstoffhersteller VERBIO Vereinigte BioEnergie AG hat für das Geschäftsjahr 2023/24 eine Prognose für das EBITDA in Höhe von 200 Mio. bis 250 Mio. Euro abgegeben. Diese Prognose basiert auf dem aktuellen Absatz-, Rohstoff- und Energiepreisniveau sowie der angestrebten Produktionsauslastung. Aufgrund geplanter Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten und in neue Wachstumsfelder wird jedoch ein Rückgang des Nettofinanzvermögens erwartet.Im Geschäftsjahr 2022/23 konnte VERBIO ein EBITDA von 240,3 Mio. Euro erzielen, was das zweitbeste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte darstellt. Der Umsatz belief sich auf 1.968,3 Mio. Euro, knapp unter der Marke von 2 Mrd. Euro. Das Unternehmen verzeichnete einen Anstieg der Verkaufsmengen sowohl für Biodiesel als auch für Bioethanol.Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 erzielte VERBIO einen Umsatz von 447,0 Mio. Euro und ein EBITDA von 26,8 Mio. Euro. Das Bioethanol-/Biomethansegment verzeichnete positive Ergebnisse, während das Biodieselsegment durch asiatische Importe beeinträchtigt wurde.Für das Geschäftsjahr 2023/24 erwartet VERBIO eine hohe Auslastung im Biodieselsegment und plant die Verdopplung der Kapazitäten für fortschrittlichen Biodiesel. Im Bioethanolsegment wird sich der Hochlauf der Anlage in Nevada bemerkbar machen. Das Unternehmen geht davon aus, ein EBITDA in der Größenordnung von 200 Mio. bis 250 Mio. Euro zu erzielen.Die Analysten von Hauck Aufhäuser Investment Banking und Deutsche Bank Research haben ihre Einstufungen für VERBIO nach den Quartals- bzw. Jahreszahlen bestätigt. Hauck Aufhäuser bewertet die Aktie weiterhin mit "Buy" und einem Kursziel von 70 Euro, während Deutsche Bank Research die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen hat.

Die verbio Vereinigte BioEnergie Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 36,26EUR gehandelt.