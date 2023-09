HORNBACH Gruppe steigert Umsatz um 1,1% im Q2 2023/24 - Ertragslage verbessert sich trotz Herausforderungen

Die HORNBACH Gruppe hat im zweiten Quartal 2023/24 einen Umsatz von 1.667,9 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 1,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Insbesondere die HORNBACH Baumarkt AG verzeichnete ein Wachstum von 1,9%. Der Marktanteil des Unternehmens wurde sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern weiter ausgebaut. Das bereinigte EBIT sank im zweiten Quartal um 13,3% auf 111,9 Millionen Euro und im ersten Halbjahr um 20,2% auf 221,3 Millionen Euro. Die HORNBACH Gruppe erwartet für das Gesamtjahr 2023/24 einen Umsatz auf oder leicht unter dem Vorjahresniveau und ein bereinigtes EBIT, das um 10% bis 25% unter dem Vorjahr liegt. Die Ertragslage hat sich im zweiten Quartal verbessert, jedoch bleibt der Inflations- und Kostendruck bestehen. Das Unternehmen rechnet mit verschärften gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen aufgrund des makroökonomischen Umfelds, der Inflation, steigender Zinssätze und eines schwächeren Konsumklimas. Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für die Hornbach Holding nach den Quartalszahlen bestätigt und ein Kursziel von 98 Euro festgelegt.

Die HORNBACH Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 58,48EUR gehandelt.