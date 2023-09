Amadeus Fire plant Rückkauf von bis zu 5% des Grundkapitals - Aktienkurs steigt deutlich

Der Personaldienstleister Amadeus Fire plant den Rückkauf von bis zu fünf Prozent seines derzeitigen Grundkapitals. Das Unternehmen gab bekannt, dass der Angebotspreis für bis zu 285.903 Anteilscheine bei 112,50 Euro liegen wird. Zuvor wurden die Aktien zu einem Preis von 102 Euro im Xetra-Handel gehandelt.Die Aktien von Amadeus Fire stiegen nach der Ankündigung des Rückkaufs auf der Handelsplattform Tradegate deutlich an und wurden zu einem Preis von 110 Euro gehandelt. Die erworbenen Aktien können für verschiedene Zwecke verwendet werden, einschließlich einer möglichen Einziehung.Das Rückkaufangebot für die Amadeus Fire-Aktien beginnt am 27. September 2023 und endet am 17. Oktober 2023 um 24:00 Uhr MESZ. Wenn mehr als 285.903 Aktien zum Rückkauf eingereicht werden, werden die Angebote anteilig berücksichtigt, wobei Angebote mit Stückzahlen bis zu 100 Aktien bevorzugt angenommen werden.Weitere Details zum Rückkaufangebot werden in der Angebotsunterlage veröffentlicht, die auf der Website des Unternehmens und im Bundesanzeiger verfügbar sein wird. Zusätzlich wird eine unverbindliche englische Übersetzung der Angebotsunterlage auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.Es ist wichtig zu beachten, dass diese Mitteilung und alle damit verbundenen Materialien nicht zur Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Ländern bestimmt sind, in denen dies gegen geltendes Recht verstoßen würde. Sie sind auch nicht an Personen gerichtet, die Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderer Länder sind, in denen die Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder Nutzung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstoßen oder eine Registrierung oder Zulassung erfordern würde.Amadeus Fire ist ein Personaldienstleister mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und bietet Personallösungen in den Bereichen Finance, Engineering, Information Technology, Legal und Executive Search an.

Die Amadeus FiRe Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 109,3EUR gehandelt.