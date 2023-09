Kurse deutscher Bundesanleihen steigen: Niedrigere Umlaufrendite und Gewinner mit bis zu 0,46 Punkten

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag größtenteils gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,79 Prozent am Vortag auf 2,77 Prozent. Unter den Bundeswertpapieren gab es einen Verlierer mit einem Kursabschlag von 0,002 Prozentpunkten, während 74 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,29 Punkten verzeichnet wurden. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 122,62 Punkte.Am Montag hingegen sind die Kurse deutscher Bundesanleihen größtenteils gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,79 Prozent am Freitag auf 2,81 Prozent. Unter den Bundeswertpapieren gab es 69 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 1,32 Prozentpunkten, während 6 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,06 Punkten verzeichnet wurden. Der Rentenindex Rex fiel um 0,22 Prozent auf 122,69 Punkte.Am Mittwoch sind die Kurse deutscher Bundesanleihen wieder größtenteils gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,82 Prozent am Vortag auf 2,80 Prozent. Unter den Bundeswertpapieren gab es einen Verlierer mit einem Kursabschlag von 0,014 Prozentpunkten, während 74 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,46 Punkten verzeichnet wurden. Der Rentenindex Rex stieg um 0,07 Prozent auf 122,71 Punkte.Die Kurse deutscher Bundesanleihen werden stark von der Umlaufrendite beeinflusst, die den durchschnittlichen Zinssatz widerspiegelt, zu dem Bundesanleihen gehandelt werden. Eine niedrigere Umlaufrendite bedeutet, dass die Kurse der Anleihen gestiegen sind, während eine höhere Umlaufrendite auf gefallene Kurse hinweist.Die Bewegungen der Kurse deutscher Bundesanleihen werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die allgemeine wirtschaftliche Lage, die Inflationserwartungen und die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Anleger suchen oft nach sicheren Anlagen wie deutschen Bundesanleihen, wenn sie unsicher sind oder nach stabilen Renditen suchen.Der Rentenindex Rex wird von der Deutschen Börse berechnet und basiert auf den Kassakursen ausgewählter Anleihen. Er dient als Maßstab für die Entwicklung des deutschen Rentenmarktes.Insgesamt zeigen die aktuellen Entwicklungen, dass die Kurse deutscher Bundesanleihen in den letzten Tagen größtenteils gestiegen sind. Dies könnte auf eine erhöhte Nachfrage nach sicheren Anlagen und niedrigeren Renditen zurückzuführen sein. Die genauen Gründe für diese Bewegungen sind jedoch komplex und können von verschiedenen Faktoren abhängen.

Der REX-Index (Gesamt-Index) wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 124,3PKT gehandelt.