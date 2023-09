Baader Bank Investment Conference: Über 230 Unternehmen und 750 Investoren aus 30 Ländern nehmen teil!

Die Baader Bank AG hat erfolgreich die 12. Ausgabe der Baader Investment Conference in München durchgeführt. An der Konferenz nahmen insgesamt rund 230 Unternehmen und mehr als 750 Investoren aus 30 Ländern teil. Die Veranstaltung fand ausschließlich in Präsenz statt und bot den Teilnehmern die Möglichkeit zu persönlichen Treffen und Vorträgen. Insgesamt wurden über 3.000 Einzel- und Kleingruppengespräche sowie über 110 Forumspräsentationen abgehalten. Die Konferenz war ein großer Erfolg und ermöglichte den Investoren einen Einblick in die Unternehmensentwicklung der präsentierenden Unternehmen.Die Baader Investment Conference ist für viele Unternehmen ein wichtiger Termin und bietet eine Plattform für Investoreninteraktion. Die Konferenz wird im nächsten Jahr vom 23. bis 26. September erneut in München stattfinden.Die präsentierenden Unternehmen betonten ihre Fortschritte beim Einsatz von Ressourcen und der Reduzierung von CO2-Emissionen. Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds zeigten sich die Unternehmen zuversichtlich in Bezug auf den mittelfristigen Ertragsausblick. Sie profitieren von ihren Geschäftsmodellen, die auf langfristige Wachstumstrends und Transformationsthemen wie die Energiewende, Nachhaltigkeit und Digitalisierung ausgerichtet sind. Zudem wurden die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen intensiv diskutiert, insbesondere in Bezug auf die Standortsicherung.Im Rahmen der Baader Investment Conference fand auch das 10. Vermögensverwalter-Forum statt. Rund 250 Teilnehmer aus der Vermögensverwalterbranche waren vor Ort. Das Programm umfasste eine Vielzahl von Themen, darunter die Verwahrung von Crypto- und digitalen Wertpapieren, die Rückkehr der Zinsen und die Bedeutung von festverzinslichen Wertpapieren für Vermögensverwalter. Zudem wurde die Nutzung von Social Media für Vermögensverwalter beleuchtet. Das Forum bot auch die Möglichkeit zum Austausch über die Entwicklung der Konjunktur, der Geld- und Wirtschaftspolitik sowie den Auswirkungen auf die internationalen Aktien-, Renten- und Devisenmärkte.Die Baader Bank ist eine führende Partnerin für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Sie bietet Handel und Banking auf einer hochleistungsfähigen Plattform und ist in den Bereichen Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services tätig. Die Bank hat ihren Sitz in Unterschleißheim bei München und beschäftigt rund 550 Mitarbeiter.

