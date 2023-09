Glencore zieht finanzielle Unterstützung für KNS ab 2024 zurück - Nickelveredelungsanlagen bedroht

Der Rohstoffhändler Glencore plant, das Unternehmen Koniambo Nickel (KNS) ab Ende Februar 2024 nicht mehr finanziell zu unterstützen. KNS befindet sich derzeit in finanziellen Schwierigkeiten und beschäftigt rund 1350 Mitarbeiter. Das Unternehmen war bisher nie profitabel und hat eine hohe Schuldenlast. Glencore hält 49 Prozent der Anteile an KNS, während die restlichen 51 Prozent in staatlichem Besitz sind.Die drei Nickelveredelungsanlagen von KNS im französischen Überseegebiet sind aufgrund ihrer hohen Produktionskosten und ihrer mangelnden Wettbewerbsfähigkeit bedroht. Die Preise für strategische Rohstoffe auf den Weltmärkten steigen derzeit stark an, doch KNS kann davon nicht profitieren.Glencore gab in einer offiziellen Erklärung bekannt, dass KNS weiterhin finanzielle Schwierigkeiten hat und erhebliche Verluste verzeichnet. Diese seien größtenteils auf Faktoren zurückzuführen, die außerhalb der Kontrolle von KNS liegen und mit der Kostenstruktur und den Marktbedingungen zusammenhängen.Aus diesem Grund hat Glencore den Verwaltungsrat von KNS darüber informiert, dass das Unternehmen die Geschäfte von KNS nur noch bis Ende Februar 2024 finanzieren wird. In der Zwischenzeit wird Glencore mit KNS und den relevanten Stakeholdern zusammenarbeiten, um Lösungen für die anhaltenden Verluste zu finden. Dazu gehört auch die Suche nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten.Seit Beginn des Projekts hat Glencore insgesamt 9 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung von KNS aufgewendet. Trotz der aktuellen finanziellen Schwierigkeiten geht Glencore davon aus, dass der Betrieb von KNS normal weitergeht. Das Unternehmen wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass KNS sicher arbeitet, die Produktion maximiert und die Kosten reduziert werden.In den kommenden Monaten wird Glencore weiterhin mit KNS, dem Aktionärspartner und der französischen Regierung zusammenarbeiten, um herauszufinden, ob die im August veröffentlichten Lösungen des französischen Finanzinspektorats umgesetzt werden können und ob es noch andere Finanzierungsmöglichkeiten für KNS gibt.

Die Glencore Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 5,239EUR gehandelt.