Kapitalmarktzinsen auf 12-Jahres-Hoch: Deutsche Wirtschaft in Gefahr?

Die Kapitalmarktzinsen in Deutschland sind weiter angestiegen. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen erreichte am Montag mit 2,8 Prozent den höchsten Stand seit 12 Jahren. Gleichzeitig gab es Kursverluste bei Staatspapieren in Europa. Die steigenden Zinsen sind vor allem auf die Geldpolitik großer Notenbanken zurückzuführen, die zwar auf den Zinsgipfel zusteuern, aber weitere Zinserhöhungen nicht ausschließen. Viele Notenbanker sind der Meinung, dass die Leitzinsen zur Bekämpfung der Inflation auf einem erhöhten Niveau gehalten werden müssen. Die kräftigen Zinsanhebungen belasten jedoch die Konjunkturaussichten. Das Ifo-Geschäftsklima, das wichtigste Wirtschaftsbarometer Deutschlands, hat sich zum fünften Mal in Folge leicht eingetrübt. Bankvolkswirte sind pessimistisch und erwarten, dass die deutsche Wirtschaft bis zum Jahresende weiter schrumpfen wird. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, wird vor dem Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments auftreten und ihre regelmäßige Anhörung abhalten. Die EZB hatte zuletzt angedeutet, dass das Ende der Zinsanhebungen erreicht sein oder nicht mehr weit entfernt sein könnte. Am Montag sind die Kurse deutscher Bundesanleihen mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,19 Prozent auf 129,38 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,73 Prozent stieg. Am Mittwoch sind die Kurse deutscher Bundesanleihen gestiegen. Der Euro-Bund-Future kletterte um 0,24 Prozent auf 129,10 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,78 Prozent fiel. Die breit gefasste Geldmenge M3 in der Eurozone ist im August stärker gesunken als erwartet, während die enger gefasste Geldmenge M1 schon seit einiger Zeit schrumpft. Die Entwicklung wird von Analysten positiv bewertet, da der monetäre Preisdruck nachlässt. EZB-Direktor Frank Elderson schließt weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation nicht aus. Die robusten Konjunkturdaten aus den USA haben die Anleihen belastet, da sie darauf hindeuten, dass die US-Notenbank ihre Zinsen möglicherweise noch einmal anheben könnte.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 128,6EUR gehandelt.