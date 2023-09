Nordex Group erhält Aufträge über 165 MW in Rumänien und Italien

Die Nordex Group hat einen Auftrag aus Rumänien über knapp 30 MW erhalten. Der Auftrag umfasst die Lieferung und Errichtung von fünf Turbinen des Typs N149/5.X sowie einen Premium-Servicevertrag für die Wartung der Anlagen über 20 Jahre. Der Windpark wird im Süd-Osten des Landes entstehen und die Anlagen werden 2024 auf Stahlrohrtürmen mit 125 Meter Nabenhöhe errichtet. Rumänien verfügt über das höchste Windpotenzial in Südosteuropa und die Nordex Group ist bereits seit Jahren im Land aktiv. Mit diesem neuen Projekt und dem langjährigen Servicevertrag wird die Stromerzeugung des Windparks optimiert.Zudem hat die Nordex Group Aufträge über 135 MW in Italien erhalten. Die Zuschläge umfassen die Lieferung und Errichtung von 20 Turbinen der Delta4000-Serie für zwei Projekte in der Region Apulien. Die Aufträge beinhalten jeweils einen zehnjährigen Premium-Service zur Wartung der Anlagen. Die Windparks werden insgesamt sieben Turbinen des Typs N163/6.X, vier Turbinen des Typs N163/5.X und neun Maschinen des Typs N163/6.X umfassen. Die Anlagen werden ab Sommer 2024 auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 108 und 113 Metern errichtet und sollen im selben Jahr in Betrieb genommen werden.Die Nordex Group ist ein führender Anbieter von Windenergieanlagen und hat bereits über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. und beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.Ansprechpartner für Presse: Felix Losada, Telefon: +49 (0) 40 30030 1141, E-Mail: flosada@nordex-online.comAnsprechpartner für Investoren: Felix Zander, Telefon: +49 (0) 152 0902 4029, E-Mail: fzander@nordex-online.com

