UBS-Chef optimistisch: Rückgewinnung von Kundengeldern bei Credit Suisse erwartet, aber mit Herausforderungen

UBS-Chef Sergio Ermotti äußerte sich zuversichtlich hinsichtlich der Rückgewinnung von Kundengeldern bei der Credit Suisse (CS). Er erwartet ein "gutes Momentum" in diesem Quartal bei der Rückgewinnung der Vermögen, die von CS-Kunden vor der Übernahme durch die UBS abgezogen wurden. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass alle abgeflossenen rund 200 Milliarden US-Dollar zurückgewonnen werden könnten. Das Ziel sei es, so viel wie möglich zurückzuholen, was jedoch einige Quartale dauern könnte. Ermotti betonte auch das Engagement der UBS in China, räumte jedoch ein, dass sich die geopolitische Lage verändert habe. Die UBS habe zudem nur ein "sehr begrenztes" direktes Engagement am chinesischen Immobilienmarkt.Das US-Justizministerium (DoJ) weitet seine Untersuchungen gegen die UBS und ihre Tochter Credit Suisse wegen des Vorwurfs der Umgehung von Russland-Sanktionen aus. Das DoJ hat auch US-Anwälte der UBS über die angeblichen Verfehlungen der Credit Suisse gegen die Sanktionsbestimmungen informiert. Es werden mögliche Verfehlungen der UBS gegen die Bestimmungen untersucht. Insbesondere interessiert sich das DoJ dafür, wie die Banken in den vergangenen Jahren mit den Konten von sanktionierten Kunden umgegangen sind. Die Untersuchung befindet sich noch in einer frühen Phase und es ist nicht sicher, ob es zu einer Anklage kommt. Die neuen Untersuchungen könnten die Befürchtungen der UBS-Investoren bezüglich der rechtlichen und finanziellen Risiken der Credit Suisse-Übernahme verstärken.Die UBS muss sich im Prozess wegen Beihilfe zur rechtswidrigen Kundenanwerbung und Geldwäsche in Frankreich weiter gedulden. Das oberste Gericht Frankreichs wird am 15. November über die Beschwerde der Bank gegen das Urteil entscheiden. Die UBS geht gegen ein Urteil des Berufungsgerichts vor, das die Bank zu einer Zahlung von insgesamt gut 1,8 Milliarden Euro verurteilt hat. Der Steuer-Rechtsstreit zieht sich bereits seit zehn Jahren hin, und seit 2013 laufen die Untersuchungen der französischen Behörden. Im Februar 2019 wurde die UBS erstmals vom Pariser Strafgericht wegen unerlaubter Geldgeschäfte und Beihilfe zur Geldwäsche zu einer Zahlung von 4,5 Milliarden Euro verurteilt, die jedoch vom Berufungsgericht deutlich reduziert wurde.Die UBS-Aktie reagierte negativ auf die Nachrichten. Am Mittag fiel der Kurs zeitweise um fast 8 Prozent und notierte am Nachmittag noch rund 3,4 Prozent im Minus auf 22,22 Franken. Die Investoren sind besorgt über die rechtlichen und finanziellen Risiken, die mit den Untersuchungen und dem Prozess verbunden sind.

Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 23,12EUR gehandelt.