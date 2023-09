Airbus plant Neubesetzung des Vorstandspostens: Christian Scherer wird neuer Chef für Flugzeugbau

Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus plant laut einem Bericht der "Financial Times" eine Neubesetzung eines Vorstandspostens. Demnach soll der Spitzenmanager Christian Scherer neuer Chef für den Flugzeugbau werden. Bisher hatte Konzernchef Guillaume Faury diese Position in einer Doppelrolle inne. Eine offizielle Bestätigung seitens Airbus steht noch aus.Die Entscheidung für den Wechsel soll Faury mehr Freiraum für die Sektoren Raumfahrt und Rüstung geben, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Scherer war zuvor Vertriebschef bei Airbus und soll nun sicherstellen, dass sich der Geschäftsbereich des Flugzeugbaus in schwierigen Zeiten auf das operative Geschäft konzentriert.Die Ernennung Scherers zum Chef des Flugzeugbaus soll laut Airbus sicherstellen, dass sich das Unternehmen noch stärker auf den Erfolg des Verkehrsflugzeuggeschäfts konzentrieren kann. Gleichzeitig kann sich Konzernchef Faury auf die strategische, globale und transformative Agenda von Airbus konzentrieren.Die Personalentscheidung könnte noch in dieser Woche verkündet werden. Mit der Neubesetzung des Vorstandspostens will Airbus seine Organisation an die aktuellen Herausforderungen anpassen und die Effizienz steigern. Der Flugzeughersteller befindet sich in einem komplexen und sich schnell entwickelnden globalen Umfeld, in dem eine klare Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstands von großer Bedeutung ist.Airbus ist der weltgrößte Flugzeughersteller und konkurriert mit dem US-amerikanischen Unternehmen Boeing. In den letzten Jahren hat Airbus seine Position auf dem Markt weiter gestärkt und konnte zahlreiche Aufträge für seine Verkehrsflugzeuge gewinnen. Mit der Neubesetzung des Vorstandspostens will das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit weiter ausbauen und sich den aktuellen Herausforderungen stellen.

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 124,2EUR gehandelt.