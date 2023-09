PREOS-Aktionäre stimmen einstimmig für Beschlussvorschläge - Stephan Kunath in Aufsichtsrat gewählt!

Die Aktionäre der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG haben auf der ordentlichen Hauptversammlung am 22. September 2023 allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von mehr als 99,63 Prozent zugestimmt. Die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat wurden somit angenommen. Unter anderem wurde Stephan Kunath, Vorstandsmitglied der publity AG, in den Aufsichtsrat der PREOS gewählt. Des Weiteren hat die Hauptversammlung einer Absenkung des Wandlungspreises der PREOS-Wandelschuldverschreibung 2019/2024 auf bis zu EUR 4,50 je Aktie zugestimmt. Zudem wurde die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2023 beschlossen.Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ist ein Immobilieninvestor, der sich auf nachhaltige Büroimmobilien spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf ESG-konformen Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen sowie auf unbebauten Grundstücken, bei denen ESG-Projektentwicklungen möglich sind. Durch gezieltes Asset Management wird Wertschöpfung generiert, und entwickelte Bestandsimmobilien werden bei passenden Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Portfolio von Immobilien mit ESG-Fokus in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München sowie auf Xetra.In einer weiteren Mitteilung gab die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG bekannt, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Udo Masrouki, aus persönlichen Gründen sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 31. Oktober 2023 niedergelegt hat.Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ist ein Immobilieninvestor, der sich auf nachhaltige Büroimmobilien spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf ESG-konformen Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen sowie auf unbebauten Grundstücken, bei denen ESG-Projektentwicklungen möglich sind. Durch gezieltes Asset Management wird Wertschöpfung generiert, und entwickelte Bestandsimmobilien werden bei passenden Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Portfolio von Immobilien mit ESG-Fokus in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München sowie auf Xetra.In einer weiteren Mitteilung gab die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG bekannt, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Udo Masrouki, aus persönlichen Gründen sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 31. Oktober 2023 niedergelegt hat.

Die PREOS Global Office Real Estate & Technology Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,530EUR gehandelt.