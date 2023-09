Union Investment und LAIQON AG vereinbaren langfristige Kooperation zur Nutzung von KI für individuelle Fonds-Vermögensverwaltung

Die LAIQON AG und die Union Investment haben eine langfristige Kooperation zur Nutzung der LAIC-KI vereinbart. Am 27. September 2023 wurde ein Memorandum of Understanding (MoU) abgeschlossen, in dem die wesentlichen Inhalte der Zusammenarbeit festgelegt wurden. Im Rahmen der Kooperation soll ein neuartiges fondsbasiertes Investmentprodukt entwickelt werden, das sich an Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken richtet. Das Produkt ermöglicht eine individuelle Fonds-Vermögensverwaltung auf der Grundlage von KI-generierten Entscheidungsparametern des WealthTech-Unternehmens LAIC. Dabei werden sowohl klassische als auch nachhaltige Anlagen berücksichtigt.Die Union Investment Gruppe, ein Experte für Asset Management in der genossenschaftlichen FinanzGruppe, wird auf Basis bestehender Vertriebspartnerschaften in Zusammenarbeit mit den Volks- und Raiffeisenbanken die Zielkunden für das Produkt gewinnen und individuelle Vermögensverwaltungsverträge abschließen. Die LAIQON AG und insbesondere LAIC sehen die Kooperation als bedeutenden Erfolg im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie GROWTH 25. Die Zusammenarbeit mit der Union Investment ist ein Beleg für die Funktionalität und Effektivität des von der LAIQON AG verfolgten Asset Management Factory-Ansatzes.Die LAIQON-Gruppe bringt ihre spezifische Produkt-Know-how und ihre aufgebaute KI-Infrastruktur mit dem LAIC ADVISOR in die Kooperation ein. Der LAIC ADVISOR ist in der Lage, Portfolios aus einem großen Daten-Universum von Publikumsfonds, ETFs, Aktien und Volkswirtschaften zu strukturieren, zu bewerten und je nach Marktlage und Kundenpräferenz anzupassen. Auf Basis der abgefragten und individualisierten Anlage- und Risikoprofile der Kunden können auch Nachhaltigkeitspräferenzen umgesetzt werden.Die Parteien sind derzeit mit der Ausgestaltung der Details des langfristigen Kooperationsvertrages und des Produktdesigns beschäftigt. Die LAIQON AG ist eine innovative Asset Management-Factory für nachhaltige Kapitalanlage mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,0 Mrd. EUR. Die cloudbasierte Digital Asset-Plattform 4.0 ist das digitale Herzstück und die zentrale Komponente der Asset Management-Factory. Der aufgebaute Asset Management Factory-Ansatz dient als Basis für die Produktqualität der angebotenen Wealth-Produkte und Lösungen sowie für interne und externe Skalierbarkeit.

