BASF fordert engere Zusammenarbeit nach Chemiegipfel - Blick auf den chinesischen Markt und Energieengpässe

Der BASF-Konzern hat sich nach dem "Chemiegipfel" mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für eine engere Zusammenarbeit ausgesprochen. BASF-Vorstandsmitglied Melanie Maas-Brunner betonte, dass das Gespräch zwar äußerst wichtig gewesen sei, aber nur ein erster Schritt hin zu einem Chemiepakt zwischen Industrie, Gewerkschaften und Politik darstelle. BASF werde weiterhin tatkräftig an diesem Pakt mitwirken, da nur durch die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie in Deutschland die vielfältigen Zukunftsaufgaben am Standort erfüllt werden könnten.Die BASF betonte zudem die Bedeutung des chinesischen Marktes. In einem Gedankenspiel wurde darauf hingewiesen, dass bis 2030 50% der Chemieprodukte im Raum China/Asien nachgefragt werden. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob BASF dabei sein werde oder nicht. Die Konjunktur in China sei für die BASF von großer Bedeutung, da die Standorte dort stark abhängig von der Nachfrage seien.Ein User äußerte die Meinung, dass es nicht nur um chinesische Einkäufe gehe, sondern dass China auch Maßnahmen ergreifen könne, um BASF das Leben in China schwer zu machen. Ein anderer User entgegnete, dass die Chinesen sich selbst schaden würden, wenn sie BASF Probleme bereiten würden, da BASF hauptsächlich für den chinesischen Markt produziere.Des Weiteren wurde über Subventionen diskutiert. Ein User betonte, dass Subventionen sinnvoll seien, um temporäre Probleme mit der Energie zu lösen und bestimmte Industrien zu erhalten. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass Norwegen seine Gasproduktion nicht schnell genug verdoppeln könne und auch der Ausbau der Wasserkraft begrenzt sei. Die Möglichkeit von günstigem Gas aus Russland wurde in Frage gestellt. Ein anderer User brachte die Möglichkeit von Kernkraft als Lösung ins Spiel, falls es zu Engpässen bei der Energieversorgung komme.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der BASF-Konzern nach dem "Chemiegipfel" eine engere Zusammenarbeit mit Industrie, Gewerkschaften und Politik befürwortet. Die Bedeutung des chinesischen Marktes für BASF wurde betont und es wurde über mögliche Maßnahmen seitens China diskutiert. Die Frage nach Subventionen und möglichen Lösungen für Energieengpässe wurde ebenfalls aufgeworfen.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 42,38EUR gehandelt.