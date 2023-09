Shelly Group sichert sich Mega-Auftrag von Vodafone in Afrika und erweitert Streubesitz - Analysten bekräftigen Kaufempfehlung

Die Shelly Group hat eine umfangreiche Kooperation mit Vodafone bekannt gegeben. Dabei wird der Smart Home-Anbieter die Sendemasten von Vodafone in Afrika mit seinen Shelly Pro 3EM-Geräten ausstatten, die den Stromverbrauch in Echtzeit messen sollen. Diese Partnerschaft mit Vodafone ist der bisher größte Einzelauftrag für die Shelly Group und unterstreicht die Qualität ihrer Produkte sowie die Attraktivität des B2B-Geschäfts. Die Rahmenvereinbarung umfasst zunächst die Ausstattung der Vodafone-Standorte in 20 afrikanischen Ländern, mit der Möglichkeit eines globalen Rollouts in Zukunft. Obwohl keine Details zum finanziellen Umfang genannt wurden, wird geschätzt, dass das Volumen dieser Vereinbarung bei etwa 4-5 Mio. Euro liegen könnte. Die Signalwirkung dieser Kooperation ist jedoch bedeutender als der Umsatzeffekt und zeigt das Potenzial der Shelly Group als Partner für B2B-Großkunden.Zusätzlich wurde bekannt gegeben, dass der Großaktionär und Mitbegründer der Shelly Group, Svetlin Todorov, Aktien des Unternehmens im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren umplatziert hat. Dies führt zu einer Verbreiterung des Streubesitzes und erhöht die Attraktivität der Shelly-Aktie für institutionelle Investoren. Die Umplatzierung erfolgte zu einem Preis über dem durchschnittlichen Aktienkurs der letzten drei Monate. Todorov unterstützt weiterhin die Entwicklung der Shelly Group und beabsichtigt, die Gesellschaft auch in Zukunft als Großaktionär zu begleiten.Die Shelly Group ist eine Technologie-Holding, die sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von IoT- und Smart-Building-Lösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler zusammen und hat bereits über 100 Märkte erobert. Die Shelly Group ist an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet und seit November 2021 im Prime Standard der Frankfurter Börse notiert.Die Analysten der Montega AG bewerten die Kooperation mit Vodafone als positiv und bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Shelly Group. Das Kursziel wird weiterhin bei 58,00 BGN gesehen. Die Umplatzierung der Aktien durch den Großaktionär wird als Vertrauensbeweis in das Geschäftsmodell und die Positionierung der Shelly Group am Markt gewertet. Die Verbreiterung des Streubesitzes soll die Liquidität der Shelly-Aktie erhöhen und das Interesse institutioneller Investoren weiter steigern.

Die Shelly Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 21,50BGN gehandelt.