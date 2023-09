Wiener Börse startet schwach in die Woche - Verluste an europäischen Märkten belasten

Die Wiener Börse startete am Montag mit Verlusten in die Woche. Der ATX schloss mit einem Minus von 0,66 Prozent bei 3137,93 Punkten. Der breiter gefasste ATX prime fiel um 0,78 Prozent auf 1583,73 Zähler. Auch an anderen europäischen Märkten gab es zum Wochenbeginn Verluste. Die Börsen wurden von Zinserhöhungs- und Konjunktursorgen belastet. Der ifo-Index zeigte eine leichte Verschlechterung des Geschäftsklimas in Deutschland. Die EZB-Chefin Christine Lagarde äußerte sich besorgt über die anhaltend schwache Konjunktur und betonte, dass die EZB die Zinsen so lange wie nötig hoch halten werde, um die Inflation zurückzudrängen. Es gab keine wichtigen Unternehmensnachrichten, aber die Kursentwicklung des Börsendebütanten EuroTeleSites wurde weiterhin aufmerksam verfolgt. Die Aktie verlor an ihrem zweiten Handelstag 1,8 Prozent. Die größten Verlierer im prime market waren Semperit mit einem Minus von 4,3 Prozent und Do&Co mit einem Abschlag von 3,6 Prozent. Die Aktien des Stahlkonzerns Voestalpine verloren 2,3 Prozent. Die einzigen Gewinner im prime market waren die Aktien der Stromversorger EVN und Verbund, gefolgt von den Immobilienwerten CA Immo und Immofinanz. Die Flughafen Wien-Aktien schlossen unverändert zum Vortag. Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Coverage für die Titel mit einem Kursziel von 48,5 Euro und der Empfehlung "hold" wieder aufgenommen. Die Wiener Börse schloss am Dienstag erneut schwächer. Der ATX fiel um 0,68 Prozent auf 3116,46 Einheiten. Auch das europäische Umfeld und die US-Börsen zeigten Abschläge. Die Anleger waren besorgt über den Renditeanstieg an den Anleihenmärkten, die chinesische Wirtschaftsflaute und die Angst vor einer drohenden Haushaltssperre in den USA. Das Verbrauchervertrauen in den USA fiel im September deutlich. Die Meldungslage zu den Unternehmen war dünn. Die Aktien von EuroTeleSites verloren erneut, während die Aktien der Telekom Austria sich verbesserten. Die Analysten der Erste Group senkten ihre Einstufung für die Aktien der OMV und kürzten das Kursziel. Die Aktien von OMV fielen um 0,8 Prozent. Unter den weiteren Indexschwergewichten gab es Verluste bei BAWAG, Verbund, Andritz, Raiffeisen und Wienerberger. Die Aktien von AT&S, UBM und Austriacard zeigten ebenfalls Verluste.

