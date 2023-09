Millionenklage gegen Mercedes-Benz: Anleger fordern 900 Mio. Euro Schadenersatz wegen Diesel-Skandal

Der millionenschwere Anleger-Prozess gegen Mercedes-Benz hat vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht begonnen. Bei der ersten Verhandlung wurden jedoch noch keine inhaltlichen Fragen geklärt. Der 20. Zivilsenat hatte die Sitzung als Organisationstermin angesetzt, um die Strukturierung des Verfahrens zu besprechen. Die Investoren werfen dem Unternehmen vor, kapitalmarktrechtliche Pflichten verletzt zu haben, indem es die Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen in seinen Diesel-Autos verschwiegen und die Investoren getäuscht habe. Dadurch sei der Aktienkurs gesunken, weshalb die Anleger nun Schadenersatz in Höhe von rund 900 Millionen Euro fordern. Mercedes-Benz weist die Vorwürfe zurück und hält die Ansprüche für unbegründet.Im Zusammenhang mit möglichem Diesel-Abgasbetrug fordern zahlreiche Anleger Schadenersatz in Millionenhöhe von Mercedes-Benz. Das Musterverfahren vor dem 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts hat begonnen. Der erste Verhandlungstag diente als Organisationstermin, um die Verfahrensführung zu besprechen. Die Investoren werfen dem Unternehmen vor, kapitalmarktrechtliche Pflichten verletzt zu haben, indem es die Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen in seinen Diesel-Fahrzeugen verschwiegen und die Investoren getäuscht habe. Dadurch sei der Aktienkurs gesunken, weshalb die Anleger nun Schadenersatz in Höhe von rund 900 Millionen Euro fordern. Mercedes-Benz hält die Ansprüche für unbegründet.Mercedes-Benz hat eine neue Funktion eingeführt, bei der Tankrechnungen direkt aus dem Fahrzeug heraus bezahlt werden können. Der Autobauer macht seine Fahrzeuge zur Kreditkarte und ermöglicht es den Fahrern, nach dem Tanken nicht mehr zur Kasse zu laufen. Die Funktion soll es den Kunden erleichtern, ihre Tankrechnungen zu begleichen.Laut Handelsblatt plant Mercedes-Benz Investitionen in den USA. Gleichzeitig soll der Transport in die USA reduziert werden, was positive Auswirkungen auf die CO2-Bilanz haben könnte. Dies wird von einigen als Erfolg für den Grünen-Politiker Robert Habeck angesehen, der sich für eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes einsetzt.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 65,57EUR gehandelt.