Saatguthersteller KWS SAAT SE & Co. KGaA übertrifft Prognosen: Umsatz um 18% gesteigert, Dividende erhöht!

Der Saatguthersteller KWS SAAT SE & Co. KGaA hat das Geschäftsjahr 2022/2023 erfolgreich abgeschlossen und dabei sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisprognosen übertroffen. Der Umsatz stieg durch organisches Wachstum um 18 % auf 1,82 Mrd. Euro. Die Ergebniskennziffern verbesserten sich ebenfalls deutlich: Das EBITDA stieg um 26 % auf 318,2 Mio. Euro, das EBIT um 44 % auf 222,8 Mio. Euro und das Ergebnis je Aktie um 18 % auf 3,85 Euro. Der Free Cashflow verbesserte sich auf 44,5 Mio. Euro. Die Dividende wurde auf 0,90 Euro je Aktie erhöht.Die Geschäftsentwicklung der KWS Gruppe war in allen Produktsegmenten positiv. Der Umsatz stieg insbesondere im Segment Mais um 11,9 % auf 1.046,8 Mio. Euro, im Segment Zuckerrüben um 21,7 % auf 716,3 Mio. Euro, im Segment Getreide um 19,1 % auf 257,8 Mio. Euro und im Segment Gemüse um 21,5 % auf 66,0 Mio. Euro. Das Segmentergebnis verbesserte sich in den meisten Segmenten ebenfalls signifikant.Für das Geschäftsjahr 2023/2024 erwartet die KWS Gruppe ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 % bei einer EBIT-Marge zwischen 11 und 13 %. Die Forschungs- & Entwicklungsquote soll in einer Spanne von 18 bis 19 % liegen.Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung wird eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro je Aktie vorgeschlagen. Die Vorstandsverträge von Eva Kienle und Dr. Peter Hofmann wurden verlängert.Die Analysten von Jefferies und Warburg Research haben die Einstufung für KWS Saat nach den Zahlen ebenfalls bestätigt. Jefferies bewertet die Aktie weiterhin mit "Buy" und einem Kursziel von 53 Euro, während Warburg Research die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen hat. Beide Analysten loben die positive Geschäftsentwicklung und den Ausblick des Unternehmens.Die Aktie von KWS Saat dürfte positiv auf die Unternehmensaussagen reagieren.

