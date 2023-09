The New (M)Eat Company AG plant strategische Expansion und Kapitalerhöhung für gesundes Convenience-Food und Planetary Health

Die "The New (M)Eat Company AG" plant eine strategische Expansion und eine Kapitalerhöhung, um ihre breitere strategische Ausrichtung auf gesundes Convenience-Food und Planetary Health voranzutreiben. Das Unternehmen wird das gesamte Spektrum pflanzlicher Lebensmittel anbieten, die sowohl die Gesundheit des Menschen als auch des Planeten fördern. Die strategische Expansion zielt darauf ab, gesunde Ernährung und Convenience zu fördern und sich vom Fokus auf reinen Fleischersatz zu entfernen. Das Unternehmen möchte Vorreiter einer Bewegung sein, die sie selbst als "New Eat Movement" bezeichnet. Die Wachstumsrate von Fleischersatz in Deutschland liegt immer noch über 8 Prozent, aber das größte Wachstumspotenzial liegt in einer ganzheitlichen pflanzlichen Planetary Health Diet. Die New (M)Eat Company plant, ihr Portfolio in den nächsten Monaten, auch international, zu erweitern und Industrie und Mittelstand zur Zusammenarbeit und Einbringung von Unternehmen und Expertise in die Gruppe anzusprechen. Zusätzlich startet das Unternehmen den Gastro-Brand "DLM-Dobbertiner Lebensmittel-Manufaktur" zur Vermarktung des Portfolios. Um die strategische Expansion zu unterstützen, wird eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus dem genehmigten Kapital in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals durchgeführt. Die New (M)Eat Company möchte neuen Investoren aus der Lebensmittelindustrie die Möglichkeit geben, sich an der Gesellschaft und dem Markt für pflanzliche Lebensmittel zu beteiligen.In einer anderen Nachricht hat der Spielwarenkonzern Lego bekannt gegeben, dass er seinen Plan, Bauklötzchen aus recycelten PET-Flaschen herzustellen, aufgegeben hat. Nach mehrjährigen Tests hat das Unternehmen entschieden, dieses Vorhaben nicht weiter zu verfolgen. Lego bleibt jedoch weiterhin entschlossen, bis 2032 Bausteine aus nachhaltigen Materialien herzustellen.Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hält eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad nur bei verstärkten Anstrengungen noch für erreichbar. Eine Voraussetzung dafür ist eine rasche Beschleunigung von Klimaschutzbemühungen und internationaler Kooperation. Die IEA betont die Bedeutung einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad. Wenn Klimaschutzmaßnahmen nicht beschleunigt und bis 2030 wie vorgesehen umgesetzt werden, müsse für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels massiv auf eine CO2-Speicherung gesetzt werden.Finanzminister Christian Lindner geht davon aus, dass das erste "Klimageld" zur Entlastung der Bürger bei steigenden CO2-Preisen bereits 2025 ausgezahlt werden kann. Im Jahr 2025 rechnet das Finanzministerium mit 13 Milliarden Euro Einnahmen aus dem nationalen CO2-Preis. Wie viel davon tatsächlich an die Bürger ausgeschüttet werden kann, hängt von den Ausgaben für Klimaschutzmaßnahmen ab, die aus dem CO2-Preis finanziert werden sollen. Der CO2-Preis soll zum 1. Januar 2024 auf 40 Euro pro Tonne steigen.

Kohlendioxid wird aktuell mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 86,50EUR gehandelt.