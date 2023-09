Cosmo und Glenmark geben die Unterzeichnung von Vertriebs- und Lizenzverträgen für Winlevi® in Europa und Südafrika bekannt

Mumbai, Indien und Dublin (ots/PRNewswire) - Cosmo Pharmaceuticals NV. (SIX:

COPN), (XETRA: C43) ("Cosmo") und Glenmark Specialty S.A., eine

Tochtergesellschaft der Glenmark Pharmaceuticals Ltd. ("Glenmark"), gaben heute

die Unterzeichnung von Vertriebs- und Lizenzverträgen für Winlevi® (Clascoteron

Creme 1%) in Europa und Südafrika bekannt.



Im Rahmen der Vereinbarungen erhält Glenmark von Cassiopea, einer

Tochtergesellschaft von Cosmo, das exklusive Recht, Winlevi® in 15 EU-Ländern

(Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Island, Niederlande, Norwegen,

Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik

und Ungarn) sowie in Südafrika und Großbritannien zu vermarkten. Cassiopea ist

für die zentrale Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA)

zuständig, während Glenmark für die Registrierung des Produkts in Südafrika und

im Vereinigten Königreich verantwortlich sein wird. Cosmo wird der exklusive

Lieferant des Produkts sein. Cassiopea wird eine Vorauszahlung in Höhe von 5

Millionen US-Dollar, weitere zweistellige regulatorische und

Vertriebsmeilensteine sowie vereinbarte zweistellige Lizenzgebühren auf den

Nettoumsatz erhalten.